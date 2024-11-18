Голову Держспецзв’язку Юрія Мироненко через рік після призначення переводять до Мінцифри

18 ноября 2024 г., 15:35

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Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Юрій Мироненко, інформує, що після року роботи йде з посади та переходить до Міністерства цифрової трансформації.

Він повідомив, що за цей час Держспецзв’язку закупила для потреб Сил оборони понад 1,3 млн безпілотників різних моделей та вже поставила захисникам понад 1,1 млн одиниць. Водночас було впроваджено ряд антикорупційних заходів: переведено закупівлі комерційних дронів на закритий модуль «Prozorro» та запроваджені тендерні процедури для закупівлі FPV дронів; створено внутрішню команду з дослідження ціноутворення на безпілотники; запроваджено взаємодію з НАБУ і БЕБ, які верифікують кожен контракт; залучено до моніторингу цін незалежних антикорупційних журналістів тощо. Крім того, побудовано систему керування стратегічним РЕБом країни.

Попри збільшення ворожих кібератак на 60%, за словами Мироненка, кількість критичних інцидентів зменшено у 20 разів завдяки впровадженню системних рішень. Також створено систему захищеного документообігу.

Окрім того, за участі Держспецзв’язку було створено систему цифрового аналізу повітряних атак ворога, реалізовано систему блокування ворожого теле- та радіосигналу на прикордонних територіях; розв'язано проблему підміни телевізійного сигналу українських телеканалів; збільшено пропускну спроможність національної телекомунікаційної мережі тощо.

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