LG представила автономний розумний домашній робот-хаб

18 ноября 2024 г., 16:35

0

Tweet

Компанія LG Electronics (LG) представила свій домашній робот-хаб зі штучним інтелектом і відкриту платформу для розроблення програмного забезпечення (SDK) на конференції ROSCon 2024, що проходила з 21 по 23 жовтня в Оденсе, Данія.



Зазначено, уже 13-й рік поспіль ROSCon об'єднує розробників операційних систем роботів (ROS) — як новачків, так і експертів — для обміну досвідом і презентації своїх новітніх технологій, інновацій та ідей. На стенді LG були представлені SDK й інтерфейси прикладного програмування (API), а також покрокова інструкція зі створення готових застосунків за допомогою інструменту API Tool. Компанія продемонструвала основні функції та сервіси розумного робота-хабу, зокрема можливості підтримувати бесіду, розповідати історію або читати, використовуючи функцію розпізнавання обличчя та голосу (OCR). Крім того, відбулася демонстраційна сесія, на якій розробники могли створювати застосунки для цього хабу за допомогою відкритого SDK.



Пакет SDK надає розробникам легкий доступ до різних відкритих інтерфейсів (OPEN APIs) та інструментів прикладного програмування, дозволяючи їм отримати більший контроль над розумним домашнім роботом-хабом і легко розширювати його програмні можливості через ROS 2 та SDK, які підтримують стандартизовані інтерфейси. Пакет SDK тепер доступний на сайті LG для розробників (q9.developer.lge.com), де також розміщена платформа для спілкування спільноти та маркетплейс застосунків, де розробники можуть завантажувати програми, створені іншими користувачами.



LG також активно шукає партнерів серед установ і компаній для співпраці на основі SDK. Компанія надає інженерні зразки для передових проєктів спільних розробок і укладає меморандуми про взаєморозуміння (MoU). Завдяки доступним інструментам програмування LG прагне максимізувати потенціал домашнього робота-хабу зі штучним інтелектом і розширити екосистему як відкриту платформу. Зацікавлені сторони можуть подати заявку на участь у спільних розробках на сайті q9.developer.lge.com.



Бек Сен Мін (Baek Seung-min), керівник лабораторії передової робототехніки LG (CTO Division), виступив із презентацією під час сесії ROSCon 2024 Talk 23 жовтня. Вона була присвячена архітектурі програмного забезпечення та методам оптимізації продуктивності SDK для розумного домашнього робота-хабу LG на базі ROS 2. LG також запросить розробників ROS приєднатися до чимраз більшої екосистеми, випускаючи свій SDK, що сприятиме співпраці з клієнтами в розвитку продуктів.



«Впровадження SDK для автономного домашнього робота-хабу зі штучним інтелектом демонструє наше бачення розширення екосистеми побутової техніки на базі операційної системи за допомогою завантажуваних сервісів, які дозволяють користувачам персоналізувати свої побутові прилади, — зазначила Хян Ин Лі (Hyang-eun Lee), голова відділу інновацій у сфері клієнтського досвіду компанії LG Electronics Home Appliance & Air Solution. — Це останній етап нашої місії з розширення екосистеми побутової техніки на базі ОС і просування галузі в нову еру розумної побутової техніки».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора