Глобальний дохід від DRAM впав майже на 30% в порівнянні з попереднім кварталом

22 ноября 2022 г., 9:35

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Компанія TrendForce повідомила, що за ІІІ кв. виручка всієї індустрії DRAM впала на 28,9% в порівнянні з попереднім кварталом до 18,19 млрд дол. Це падіння є другим за величиною після того, яке галузь пережила у 2008 році, коли світову економіку потрясла велика фінансова криза.



Щодо стану ринку DRAM в ІІІ кв., то падіння контрактних цін доросло до діапазону 10~15%, оскільки попит на споживчу електроніку продовжував скорочуватися. Поставки серверної DRAM, які мали відносно стабільну динаміку в порівнянні з іншими типами продукції, також помітно сповільнилися в порівнянні з попереднім кварталом, оскільки покупці почали коригувати рівень своїх запасів.



Що стосується результатів діяльності окремих постачальників DRAM в ІІІ кв., то у трьох найбільших - Samsung, SK hynix та Micron - спостерігалося падіння виручки у порівнянні з попереднім кварталом. Samsung заробила 7,40 млрд дол., що на 33,5% менше, ніж у попередньому кварталі, і є найбільшим показником серед трійки лідерів. Виручка SK hynix впала на 25,2% і склала близько 5,24 млрд дол. Компанія Micron звітувала про 4,81 млрд дол. Оскільки Micron відзначає свої фінансові квартали по-різному, її показник DRAM ASP продемонстрував менше падіння, ніж у двох корейських постачальників. І в результаті цього падіння виручки Micron також виявилося найменшим серед трійки лідерів. TrendForce відзначає, що трійка лідерів на цей момент все ще зберігає відносно високу операційну маржу. Проте, період корекції запасів, що почався в цьому році, триватиме до першої половини наступного року, тому вони будуть відчувати постійний тиск на прибуток.



Щодо планів розширення потужностей постачальників, то Samsung поступово сповільнює перенесення своїх застарілих ліній по обробці пластин з DRAM на CMOS-датчики. Наступного року Samsung збільшить потужності з виробництва DRAM завдяки запуску нової фабрики P3L. Однак, бачачи, що скорочення запасів не відбувається такими темпами, як очікувалося, Samsung сповільнить свою технологічну міграцію, щоб обмежити зростання виробництва. Що стосується SK hynix, то вона також стримуватиме зростання виробництва в наступному році, дещо пригальмувавши міграцію технологій. Переходячи до Micron, то вона розтягнула графік масового виробництва з технологічним процесом 1бета нм. Це відтермінування пов'язане з вищим рівнем складності розробки цієї технології та загальним падінням попиту. Зростання виробництва Micron у 2023 році прогнозується найменшим серед трійки лідерів. Крім того, TrendForce не виключає, що Micron може піти на більш відчутні скорочення виробництва у відповідь на стрімке скорочення маржі.



Що стосується тайванських постачальників оперативної пам'яті DRAM, то найбільше падіння виручки серед шести найбільших постачальників у ІІІ кв. відбулося у компанії Nanya, яке досягло 40,8% у порівнянні з попереднім кварталом. Такий результат Nanya пояснює значною часткою споживчої DRAM у своєму асортименті, а також значною часткою клієнтів з континентального Китаю в клієнтській базі. У четвертому кварталі Nanya вже скоротила обсяги виробництва пластин, але зберігає темпи переходу на технологічний процес 1А нм. Однак ця технологія все ще буде знаходитися на стадії клієнтських зразків у 2023 році, оскільки клієнти Nanya дотримуються обережного прогнозу попиту і, таким чином, не зацікавлені у впровадженні більш досконалого процесу. Тому не очікується, що технологічний процес 1 А нм зробить помітний внесок у виробництво Nanya до 2024 року. Що стосується PSMC, то її виручка впала приблизно на 40,0% кв/кв в ІІІ кв. через різке падіння споживчих цін на DRAM. Представлена тут виручка PSMC від продажу DRAM в основному відноситься до продажів фірмової продукції DRAM власного виробництва і не включає послуги з аутсорсингу виробництва. Однак, якщо включити в розрахунок ці послуги, то падіння склало 22,9% у порівнянні з попереднім кварталом. Нарешті, щодо Winbond, то її виручка за ІІІ кв. все ще демонструє значне зниження в порівнянні з попереднім кварталом на 37,4% навіть при досить консервативній ціновій стратегії. Це пов'язано зі значним скороченням відвантажень. Winbond вже знизив коефіцієнт використання потужностей свого заводу в Тайчуні в ІІІ кв. Що стосується створення нової фабрики в Гаосюні, то графік виходу на фазу масового виробництва був дещо зміщено через несприятливу ринкову ситуацію. Спочатку завод в Гаосюні буде випускати DRAM з використанням 25S нм техпроцесу. Очікується, що у другому півріччі 2023 року буде впроваджено 20-нм техпроцес постачальника.

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