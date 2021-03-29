Глобальные поставки решений для умного дома в прошлом году продолжали расти

29 марта 2021 г., 17:05

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Мировой рынок продуктов доля умного дома в 2020 г. достиг в объеме 801,5 млн устройств, — сообщает IDC. В годовом сопоставлении позитивная динамика составила 4,5%, тогда как среднегодовой рост за период с 2020 по 2025 г. ожидается на уровне 12,2%. Предполагается, что по итогам 2025 г. объем рынка превысит 1,45 млрд устройств.

Пандемия COVID-19 повлекла за собой растущую безработицу и неопределенность в части восстановления мировой экономики, что нашло негативное отражение на темпах развития рынках. Тем не менее, ограниченные в перемещениях из-за локдаунов потребители все чаще обращали внимание на создание уютной, комфортной атмосферы в доме. Как результат, повышенным спросом пользовались предлагаемые рынком решения, в частности стриминговые приставки, умные колонки, средства интеллектуальной безопасности, умное освещение и термостаты.

США остаются крупнейшим регионом сбыта рассматриваемых устройств — при CAGR в размере 3,8% по итогам 2025 г. здесь будет освоено свыше 451,3 млн различных умных гаджетов. Китай до 2023 г. будет вторым крупнейшим рынком сбыта, а затем выйдет на верхнюю строку рейтинга при среднегодовом росте в размере 21,9%.

Устройства для видеоразвлечений сформируют наиболее крупный продуктовый сегмент — в 2025 г. на их долю придется 27,6% общих поставок. Умные камеры, замки, звонки и прочие средства мониторинга и безопасности в конце прогнозного периода обеспечат 21,2% общих поставок при CAGR 13,0%. Увеличение поставок умных колонок и дисплеев, напротив, замедлится в виду достижения этим направлением фазы относительной зрелости.

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