Сервис Red Hat Openshift on AWS упростит работу с контейнерными приложениями

29 марта 2021 г., 16:25

0

Tweet

Компании Amazon Web Services (AWS) и Red Hat объявили о запуске нового управляемого сервиса Red Hat Openshift Service on AWS (ROSA), который доступен через AWS Console и помогает заказчикам Red Hat Openshift упростить сборку, масштабирование и управление контейнерными приложениями на платформе AWS.

ROSA облегчает создание кластеров Kubernetes с использованием функций, инструментов и консоли Red Hat Openshift, а также устраняет трудоемкие ручные операции по масштабированию и управлению нижележащей инфраструктурой. ROSA упрощает перенос локальных рабочих нагрузок Red Hat Openshift в облако AWS и предлагает более тесную интеграцию с прочими сервисами AWS. Кроме того, лицензирование, биллинг и поддержка Red Hat Openshift в рамках ROSA предоставляется непосредственно через AWS по принципу одного окна. ROSA не требует первоначальных инвестиций и тарифицируется по числу используемых кластеров и узлов.

Заказчики активно развертывают кластеры Red Hat Openshift в облаке AWS и управляют ими своими силами. Однако помимо дополнительных расходов и трудозатрат, в этом случае также приходится иметь дело с двумя поставщиками услуг, с Red Hat и с AWS. Поэтому у заказчиков возник запрос на решение, которое упростило бы использование Red Hat Openshift в облаке Amazon за счет бесшовной интеграции с сервисами AWS и позволило бы решать все задачи поддержки и биллинга из интерфейса AWS.

ROSA позволяет заказчикам создавать кластеры Kubernetes, используя хорошо знакомые API и инструменты Red Hat Openshift, а также получать бесшовный полноценный доступ ко всем сервисам AWS, и все это из консоли AWS. Сервис также обеспечивает эластичное расширение и биллинг по факту использования за счет новых подписок на ПО Red Hat, позволяющих заказчику обойтись без сложных многолетних контрактов и оперативно масштабировать свою платформу Red Hat Openshift в облаке AWS согласно текущим потребностям бизнеса. Кроме того, ROSA обеспечивает соблюдение ключевых нормативов и стандартов, включая SOC-2, ISO-27001 и PCI.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!