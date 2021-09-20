GitLab идет на IPO

20 сентября 2021 г., 9:25

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Компания GitLab, репозиторий и платформа DevOps, намерена провести размещение акций на Nasdaq под символом GTLB.



Условия размещения не оглашаются. В конце прошлого года его оценили в 6 миллиардов долларов. В форме S-1, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, GitLab показала, что ее выручка растет, но при этом сохраняются убытки.



Некоторые наблюдатели отмечают, что в момент IPO оценка GitLab может превысить 10 млрд долл.



По данным GitLab, во втором квартале 2022 финансового года компании ее выручка составила 233 млн долл.



Чистый убыток GitLab по итогам 2021 г. достиг 192,2 млн долл., на фоне 130,7 млн долл. в 2020 финансовом году.



Согласно данным компании на конец июля 2021 года, у нее было 3632 клиента со средним показателем ARR (годовой регулярной выручкой) 5 тыс долл. Причем было и 383 клиента с с показателем 100 тыс долл.



GitLab также насчитывает более 2600 участников в своем сообществе разработчиков.



GitLab оценивает текущие рыночные возможности для платформы DevOps примерно в 40 млрд долл. По данным Gartner, общий адресный рынок программного обеспечения для глобальной инфраструктуры прогнозируется на уровне 328 млрд долл. по итогам 2021 года и 458 млрд долл. к концу 2024 года.



Персонал GitLab с момента создания компании в 2014 году работает удаленно. На 31 июля в штате работало около 1350 человек из более чем 65 стран. «Удаленная работа позволяет получить доступ к глобальному пулу талантов, который позволяет нам нанимать специалистов, независимо от их местонахождения, обеспечивая сильное конкурентное преимущество», - заявили в компании.



Стоит также отметить, что в числе сооснователей GitLab украинец Дмитрий Запорожец.

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