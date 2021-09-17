 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 35 (1281)

05.09 - 12.09

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Micross выпустила самый емкий чип магниторезистивной памяти

17 сентября 2021 г., 17:25
+11
голос

Гигабитный чип спинтронной памяти ориентирован на работу в открытом космосе

Производитель электроники, Micross, объявил о выпуске чипа магниторезистивной памяти (MRAM) ёмкостью 1 Гб. Это компактное (18×20 мм) устройство, предлагаемое в герметичных корпусах LGA и BGA, является самым высокоёмким чипом MRAM на сегодняшний день, а также самым убедительным аргументом того, что спинтроника, оперирующая данными в виде магнитных моментов, а не электрических зарядов, является лучшим выбором для высоконадёжных вычислений в суровых условиях промышленного производства, открытого космоса или поля боя.

Хотя новый продукт — Hermetic Space Grade 1Gb Spin Transfer Torque MRAM — оснащён интерфейсом, совместимым со SRAM, он не предназначен для замены динамической или статической RAM. Вместо этого, Micross позиционирует его как альтернативу флеш-хранилищам, но с повышенной устойчивостью к «суровым» условиям эксплуатации.

Avalanche, поставщик памяти MRAM, установленной в микросхеме Micross, объявила о запуске технологии магниторезистивной RAM с передачей спинового момента (STT-MRAM) еще в 2015 году, когда использовала техпроцесс 55 нм.

«Новое поколение технологии MRAM с перпендикулярной передачей спинового момента (Perpendicular Spin Transfer Torque MRAM) от Avalanche с детализацией 22 нм позволило компании Micross добиться большей экономии размера, веса и мощности, добавив в наш портфель высоконадёжных модулей памяти устройство Hermetic MRAM ёмкостью 1 Гб», — отметил в опубликованном 14 сентября заявлении Джереми Адамс (Jeremy Adams), вице-президент по продуктам и услугам Micross.

Выигрыш в ёмкости составил более 64 крат по сравнению с первым чипом Micross MRAM с номиналом 16 Мб. При этом битовая плотность записи выросла со 163,84 Кб до 2,844 Мб на квадратный миллиметр.

Гигабитный чип доступен в стандартном, радиационно-стойком (RAD-Tolerant) и радиационно-защищённом (RAD-HARD) вариантах. Производитель гарантирует более 10 лет сохранности данных в диапазоне температур от — 40 до + 125 °C и стабильное время доступа, 45 нс, во всём диапазоне рабочих температур.

Самым заметным соперником Micross на зарождающемся рынке MRAM является Samsung, которая в 2019 году начала поставки встраиваемой MRAM (eMRAM), изготовляемой по технологии «кремний на изоляторе» (SOI) с детализацией 28 нм. Годом раньше карты MRAM для серверов предложила фирма Everspin.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  