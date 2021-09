Число пользователей HarmonyOS 2 достигло 100 миллионов

20 сентября 2021 г., 10:25

Компания Huawei объявила о том, что количество пользователей, обновивших свои устройства до HarmonyOS 2, выросло до 100 млн человек.



«Это чрезвычайно важные результаты. И мы благодарны нашим клиентам и партнерам за их поддержку, - заявил Ричард Ю (Richard Yu), исполнительный директор и CEO подразделения Huawei Consumer Business Group. - HarmonyOS обеспечивает простое подключение, великолепный пользовательский опыт и поддержку большего количества удобных сервисов при взаимодействии с несколькими устройствами в различных сценариях использования. В то же время HarmonyOS станет базовой операционной системой в эпоху всеобъемлющего интернета (Internet of Everything). Huawei сотрудничает с партнерами для построения надежной интеллектуальной экосистемы с открытым исходным кодом для совместного успеха всех сторон».



2 июня 2021 года было официально представлено обновление HarmonyOS 2 для более 100 устройств, в частности смартфонов и планшетов. С тех пор операционная система была установлена рекордное количество раз. За неделю с момента запуска ее установили 10 млн пользователей, а по состоянию на 8 июля база пользователей HarmonyOS 2 достигла 30 млн человек. В сентябре, после 3 месяцев с момента запуска, HarmonyOS 2 установили уже более 100 млн пользователей. Это рекордный для отрасли показатель установки мобильной операционной системы за такой короткий промежуток времени.



Компания также представила новые продукты, среди которых принтер Huawei PixLab X1 на базе HarmonyOS. Это важный элемент серии продуктов Huawei для умного офиса. Пользователи могут подключить принтер к устройствам Huawei в pop-up-окнах через Bluetooth, в частности к смартфонам, планшетам или ПК. Подключение занимает всего 20 секунд. PixLab X1 обеспечивает простой и эффективный опыт печати и поддерживает интеллектуальную функцию беспроводной печати Tap to Print.



Также отмечается, что при разработке HarmonyOS 2 Huawei сделала значительный вклад в научно-исследовательскую деятельность, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей. Благодаря этому компания смогла адаптировать операционную систему к почти 100 различным гаджетам на один квартал раньше запланированного срока. Это позволит еще большему количеству старых моделей устройств Huawei поддерживать инновационные функции и обеспечивать лучший пользовательский опыт благодаря HarmonyOS 2.



Особо подчеркивается, что HarmonyOS получила популярность не только среди пользователей, но и среди разработчиков и партнеров, которые приобщаются к экосистеме Huawei. Сейчас количество разработчиков HarmonyOS составляет 1,3 млн, что в 10 раз больше по сравнению с прошлым годом. Более 1 000 поставщиков оборудования, в частности Midea и Joyoung, применяют HarmonyOS Connect. Это позволяет обеспечить удобный пользовательский опыт, более простое подключение и взаимодействие между устройствами, а также применять виджеты и совместно использовать аппаратные возможности. Ведущие платформы, среди которых JD.com, Youku и Sina News, разработали удобные и доступные приложения на базе HarmonyOS с высоким уровнем удержания и активности пользователей.



Huawei продолжит развивать проект OpenHarmony с открытым исходным кодом для улучшения и роста системы. Это позволит разработчикам из разных сфер создавать операционные системы нового поколения на базе OpenHarmony, что будет способствовать дальнейшей диджитализации и интеллектуализации отраслей.

