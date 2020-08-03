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Гибридный процесс ускоряет 3D-печать и улучшает качество продукции

3 августа 2020 г., 14:25
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Гибридный процесс ускоряет 3D-печать и улучшает качество продукции

Технологии 3D-печати произвели переворот в таких областях, как прототипирование, штучное и малосерийное производство. Объём рынка только пластиковых 3D-принтеров оценивается в 4 млрд долл. и продолжает расти, делая все более злободневной задачу повышения производительности 3D-печати.

Новый способ улучшения продуктивности создания пластиковых объектов предложил Дэвид Казмер (David Kazmer), профессор пластических технологий Массачусетского университета в городе Лоуэлл (UMass Lowell). Разработанный под его руководством технологический процесс получил название инъекционной печати.

Ключевой идеей данного изобретения стало сочетание 3D-печати и литья под давлением. Такая комбинация позволяет получать объекты примерно в три раза быстрее, то есть, если традиционная 3D-печать, например, пластиковой детали для дрона, занимает девять часов, то с новым методом на это будет уходить всего три часа.

«Это изобретение значительно улучшает качество изготавливаемых деталей, делая их плотно заполненными с небольшим количеством трещин или пустот, что существенно увеличивает их прочность... Новый процесс также экономически рентабелен, поскольку он позволяет использовать существующие 3D-принтеры, только с новым программным обеспечением», — сказал Казмер.

Подробнее об инъекционной печати рассказывается в статье, которую Казмер с коллегами опубликовал в конце июля в академическом журнале Additive Manufacturing.


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