Квартальный оборот Google снизился на 2%

3 августа 2020 г., 14:55

Холдинг Alphabet, основным активом которого является Google сообщил результаты II кв. 2020 г.



По заявлению руководства компании пандемия короновируса заметно повлияла на активность рекламодателей из-за чего выручка компании впервые за ее историю сократилась. Зафиксировано падение на 2% в годовом измерении до 38,3 млрд долл. Но в любом случае это оказалось лучше, чем прогнозировали биржевые аналитики - 37,4 млрд долл.



Чистая прибыль за квартал за год снизилась с 9,9 млрд долл. до 6,9 млрд долл.



Также отмечается, что при этом продажи YouTube по сравнению с прошлым годом даже увеличились - 3,8 млрд долл. против 3,6 млрд долл. в 20019 в II кв.



Оборот по направлению Google Cloud увеличился на 43% до 3 млрд.



По географии продаж, если в в США они хоть немного (на 1%), но все же выросли до 18 млрд долл, то в регионе EMEA упали на 8% 11,36 млрд долл. Рост наблюдался и в Азиатско-Тихоокеанском регионе оборот вырос на 6% до 6,9 млрд долл.

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