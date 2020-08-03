Европейский рынок смартфонов упал на 24%

3 августа 2020 г., 13:45

Пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на европейский рынок смартфонов. По версии Counterpoint Research, во втором квартале года продажи здесь просели на 24% к прошлому году. В квартальном сопоставлении спад оказался не менее резким – 22%.



Китайские вендоры контролируют более трети (35%) рынка Европы, причем продажи некоторых из них, к примеру, Oppo и Xiaomi, выросли на весомые 41% и 55% "YoY" соответственно. Некоторые вендоры особенно отличились в отдельных субрегионах. Так, за счет высокого интереса к смартфонам серий 7t и 8, продажи OnePlus в Восточной Европе выросли на 128% "YoY".



Samsung сохраняет лидерство в личном зачете благодаря широкому портфолио моделей из разных ценовых сегментов. За счет интереса к iPhone SE и 11, Apple сумела замедлить спад и, даже, нарастить подконтрольную долю к прошлому году. Вследствие американо-китайских торговых споров, продажи Huawei упали на 46%. Успех уже упомянутых Xiaomi и Oppo стал возможным благодаря моделям с высокими техническими характеристиками по привлекательным ценам. Именно к ним ушли многие потенциальные клиенты Huawei.

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