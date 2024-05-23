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Gartner: зловмисні атаки з використанням АІ є новим головним ризиком для підприємств

23 мая 2024 г., 11:45
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Занепокоєння з приводу зловмисних атак з використанням штучного інтелекту очолило рейтинг нових ризиків, повідомляє Gartner.

«Перспектива зловмисних дій за допомогою інструментів зі штучним інтелектом турбує лідерів вивчення ризиків, - зазначила Гаміка Таккар (Gamika Takkar), директор з досліджень у практиці ризиків та аудиту Gartner. - Відносна простота використання та якість інструментів зі штучним інтелектом, таких як генерація голосу та зображень, збільшують можливості для здійснення зловмисних атак з широким спектром наслідків».

У першому кварталі цього року компанія Gartner опитала 345 керівників підрозділів з управління ризиками, щоб виявити і порівняти 20 найпоширеніших ризиків, а також надати керівникам уявлення про їхні причини та потенційні наслідки.

Ризики, пов’язані зі штучним інтелектом, посіли два перших місця в опитуванні, причому зловмисні атаки з використанням штучного інтелекту були названі головним новим ризиком, а дезінформація за допомогою штучного інтелекту також викликає занепокоєння. Ескалація політичної поляризації, яка вперше з’явилася в трекері в четвертому кварталі минулого року, опустилася з другого місця на третє, що викликає найбільше занепокоєння.

Одним із ключових чинників атак і дезінформації з використанням штучного інтелекту є швидке розширення доступу до його можливостей. Вдосконалення АІ може створювати шкідливий код, полегшувати фішинг і соціальну інженерію, що сприяє кращому проникненню, підвищенню довіри та нанесенню більшої шкоди атакам.

«Низька вартість і швидке зростання технології також відкривають доступ до неї користувачам, які мало обізнані про те, як розпізнати, коли інструменти на основі штучного інтелекту надають достовірну інформацію, а коли - неправдиву або спотворену», - підкреслив Таккар.

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