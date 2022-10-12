Gartner зафіксувала найстрімкіше падіння ринку за весь час - на 19,5%

12 октября 2022 г., 10:45

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Згідно з попередніми результатами дослідження Gartner, світові поставки ПК в третьому кварталі 2022 року склали 68 млн одиниць, що на 19,5% менше, ніж рік тому. Це найстрімкіше падіння ринку з того часу, як Gartner почав відстежувати ринок ПК в середині 1990-х років, і четвертий квартал поспіль падіння в річному обчисленні.



«Результати цього кварталу можуть ознаменувати історичне уповільнення ринку ПК», - сказав Мікако Кітагава (Mikako Kitagawa), директор-аналітик Gartner. - «Хоча перебої з поставками нарешті зменшилися, високі товарні запаси стали головною проблемою, враховуючи слабкий попит на ПК як на споживчому, так і на бізнес-ринку. Розпродажі до школи закінчилися невтішними результатами, попри масові акції та падіння цін, через відсутність потреби, оскільки багато споживачів придбали нові ПК за останні два роки. З боку бізнесу, геополітична та економічна невизначеність призвела до більш вибіркових витрат на ІТ, і ПК не були на вершині списку пріоритетів».



У третьому кварталі 2022 року трійка лідерів на світовому ринку ПК залишилася незмінною: Lenovo зберегла перше місце за обсягами поставок з часткою ринку 25,2%.



Lenovo збільшила частку ринку в порівнянні з минулим роком, хоча поставки знизилися в річному обчисленні. Хоча загальні поставки компанії скоротилися в усіх регіонах, окрім Канади, ринок настільних комп'ютерів у регіоні EMEA продемонстрував зростання, чому сприяв початок виробництва на першому власному виробничому майданчику Lenovo в Європі, який відкрився в Угорщині в червні 2022 року.



HP пережила складний квартал з різким зниженням загальних світових поставок. HP зафіксувала зростання в окремих регіонах на ринку настільних комп'ютерів, але загальні поставки ноутбуків знизилися.



Компанія Dell скоротила відставання від HP, зафіксувавши річне зростання на ринку настільних комп'ютерів у всіх регіонах, окрім Азійсько-тихоокеанський, в порівнянні з минулим роком. Однак поставки ноутбуків Dell скоротилися в усіх регіонах, окрім Японії.



Ринок ПК в США скоротився на 17,3% в третьому кварталі 2022 року, що стало п'ятим кварталом зниження поставок в річному обчисленні поспіль. Уповільнення продажів ноутбуків призвело до падіння всього ринку США, але ринок настільних ПК показав помірне зростання завдяки відкладеному попиту серед бізнесу, а також закупівлям у державному секторі.



«Інфляція викликає найбільше занепокоєння на американському ринку, але малі підприємства демонструють відносний оптимізм щодо макроекономічних умов", - наголосив Кітагава. - «У той час, як попит на ноутбуки серед великих підприємств різко знизився в третьому кварталі 2022 року, малий і середній бізнес не показав такого різкого падіння».



Dell забезпечила собі перше місце на ринку ПК в США за обсягом поставок з часткою ринку 26,8%, а HP - 23,2%.



У третьому кварталі ринок ПК в регіоні EMEA скоротився на 26,4% в річному обчисленні, досягнувши 17 млн. одиниць, що є найбільш різким падінням серед усіх регіонів. Це вже третій негативний квартал для ринку ПК в регіоні EMEA після буму на початку пандемії.



«До значного погіршення ситуації на ринку ПК в регіоні EMEA призвели численні фактори, включаючи складні макроекономічні умови, зниження ділового і споживчого попиту і високий рівень товарних запасів», - підкреслив Кітагава. - «Крім того, багато постачальників ПК припинили свою діяльність в Росії в перших двох кварталах цього року, що негативно вплинуло на загальний обсяг поставок і особливо помітно в порівнянні з минулим роком».



За винятком Японії, ринок Азійсько-тихоокеанського регіону скоротився на 16,6% в річному обчисленні, в основному через уповільнення поставок в Китаї. У третьому кварталі 2021 року Китай майже повністю відновив нормальне повсякденне життя і економічну активність, але локдауни в цьому році в різних містах сповільнили ділові операції і привели до зниження попиту на ПК на урядовому, корпоративному і споживчому ринках.

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