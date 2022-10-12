Вже понад 14 тисяч ворожих ресурсів заблокувала «Кіберполіція» спільно із волонтерами

12 октября 2022 г., 11:25

Проєкт «Мрія», створений для ліквідації каналів російських пропагандистів та осіб, які підтримують війну, об’єднав майже 750 тисяч людей. Про це під час брифінгу повідомив Юрій Виходець, начальник департаменту кіберполіції.

Під час виступу він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення проєкт «Мрія» змінив профіль і став спільним проєкт із волонтерами та громадянами для протидії інтернет-пропаганді ворога.

«Найбільша сила цієї спільноти – це підписники, завдяки їм, вдається успішно блокувати та протидіяти російській агресії в інтернеті. Наразі проєкт об’єднав майже 750 тисяч людей, які заблокували понад 14 тисяч ворожих ресурсів, котрі розповсюджують дезінформацію та пропаганду. Загальна аудиторія цих ресурсів становить близько 67 млн підписників», – зазначив Юрій Виходець.

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