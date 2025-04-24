Мінцифра ставить мету до 2030 р. ввійти в першу трійку країн за рівнем розробки та інтеграції AI в публічний сектор

24 апреля 2025 г., 12:35

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Міністерство цифрової трансформації України запустило AI Center of Excellence – перший флагманський проєкт у сфері штучного інтелекту – і публікує «Аналіз секторального напряму та первинне бачення розвитку сфери ШІ» у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України WINWIN.

Документ визначає ключові напрями розвитку ШІ, а AI Center of Excellence стане майданчиком для тестування й масштабування технологій. Крім того, команда Мінцифри активно працює над створенням програмного документа щодо розвитку AI до 2030 року.

Упровадження AI-рішень створить нові можливості для розвитку стратегічних секторів економіки України. Наприклад, в оборонній сфері AI допоможе автоматизувати системи озброєння, дрони та розвідку, що підвищить безпеку військових операцій і зміцнить обороноздатність. У сфері кібербезпеки алгоритми прогнозуватимуть загрози та запобігатимуть атакам, забезпечуючи надійний захист критичних даних і цифрової інфраструктури. У медицині AI дасть змогу покращити діагностику, аналіз медичних даних та створення інтелектуальних протезів з інтеграцією до нервової системи.

«Наша місія – до 2030 року ввійти в першу трійку країни за рівнем розробки та інтеграції AI в публічний сектор. Починаємо з AI-трансформації держави й оборони, із часом AI має стати частиною кожної стратегічної сфери – від медицини до освіти. Розвинений AI підвищить ВВП, посилить обороноздатність країни та перетворить Україну на цифрову державу з найзручнішими послугами для громадян і бізнесу», – зазначив Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT.

На шляху реалізації цієї стратегії постають виклики, серед яких: низький рівень фінансування AI-інновацій, брак AI-інфраструктури, відтік кадрів і науковців, застаріла освітня програма, а також висока конкуренція AI-компаній на світовому ринку.

Тому для подолання перешкод та реалізації AI-потенціалу необхідно розпочати низку інноваційних проєктів, які дадуть змогу тестувати новітні технології в реальних умовах і сприятимуть їх інтеграції в ключові галузі економіки.

Серед ключових ініціатив для досягнення поставлених цілей: AI Center of Excellence – центр передового досвіду з розробки та інтеграції AI при Мінцифрі, який створює AI-продукти для державного сектору й оборони та стимулює впровадження AI в ключові галузі; Government BI – система на основі Big Data та AI для ухвалення зважених управлінських рішень у державному секторі; Sandbox для AI – та блокчейн-стартапів – проєкт, у межах якого компанії-розробники AI можуть тестувати інноваційні продукти за підтримкою держави та незалежних експертів.

Аналіз секторального напряму AI та первинне бачення розвитку галузі розробила експертна група при Міністерстві цифрової трансформації України за сприяння проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.

Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року створено з ініціативи Мінцифри у співпраці з Міносвіти та Офісом ефективного регулювання BRDO, за підтримки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Секторальні стратегії структуровані за підтримки проєкту Good Governance Fund «Інноваційна екосистема», що фінансується UK International Development.

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