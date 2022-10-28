Фінансові показники Apple перевищили очікування аналітиків

28 октября 2022 г., 14:35

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Компанія Apple підбила підсумки четвертого кварталу 2022 фінансового року. Її прибуток до певних витрат, як-от компенсація за акції, становив $1,29 на акцію, що трохи вище за прогноз Волл-стріт у $1,27 на акцію. Виторг за звітний період становила $90,15 млрд, що на 8% більше, ніж рік тому, і перевищила консенсус-прогноз у $88,9 млрд. Загалом, чистий прибуток Apple становив $20,7 млрд, що вище, ніж $20,5 млрд роком раніше.



"Напередодні святкового сезону, коли ми презентуємо найпотужнішу лінійку продукції в історії, ми керуємося нашими цінностями в кожній нашій дії та кожному ухваленому рішенні", - йдеться в заяві генерального директора Apple Тіма Кука. "Ми глибоко віддані захисту навколишнього середовища, забезпеченню конфіденційності користувачів, зміцненню доступності, а також створенню продуктів і послуг, здатних розкрити весь творчий потенціал людства".



При цьому напрямок бізнесу Apple, пов'язаний з iPhone, не виправдав очікувань, забезпечивши дохід у розмірі 42,6 млрд дол., що на 9,6% вище, ніж рік тому, але нижче за прогноз у 43,2 млрд дол. Проте четвертий квартал традиційно завжди проходить повільніше, оскільки він передує запуску телефонів нового покоління. Слід мати на увазі, що у 2022 фінансовому році четвертий квартал включав лише вісім днів продажів нових моделей iPhone 14.



Нижчими за прогноз виявилися і результати бізнес-напрямку Apple з надання послуг. Його дохід склав 19,19 млрд доларів, що нижче прогнозу у 20,10 млрд дол. Зростання бізнесу послуг становило трохи менше ніж 5%, що помітно нижче, ніж у попередньому кварталі, коли зростання становило 12%.



Нагадаємо, що сервісний бізнес компанії послуг охоплює онлайн-сервіси, такі як Apple TV+ і Apple Music, доходи від App Store, гарантії на обладнання, а також пошукові угоди з такими компаніями, як Google. Наприкінці кварталу Apple повідомила про трохи більше ніж 900 мільйонів загальних передплатників, включно з додатками через App Store.



Продажі iPad впали майже на 10% порівняно з минулим роком і становили 7,17 млрд доларів, що нижче прогнозу аналітиків у 7,94 млрд доларів. Однак компанія щойно випустила кілька нових моделей iPad, і є надія, що вони зможуть підвищити продажі в поточному кварталі.



Примітно, що реалізація комп'ютерів Mac випередила тенденцію в ширшій галузі ПК, збільшившись на 25% до $11,51 млрд, що значно перевищило прогнози Волл-стріт у $9,36 млрд. Тим часом у сегменті "Інші продукти", який охоплює AirPods та Apple Watch, виторг підскочив на 9,8%, до $9,65 млрд, перевищивши прогноз у $9,17 млрд.



Компанія Apple вкотре відмовилася надати будь-які офіційні прогнози на майбутній квартал, чого вона дотримується відтоді, як виникла пандемія COVID-19. Однак фінансовий директор Лука Маестрі сказав, що компанія очікує, що доходи в першому кварталі 2023 фінансового року зростуть менше, ніж на 8,1%, що спостерігалися в щойно завершеному кварталі. Він також сказав, що компанія вважає, що її бізнес у сфері послуг постраждає від макроекономічної ситуації, хоча вона очікує зростання доходів.

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