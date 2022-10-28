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Oracle Database 23c дозволить створювати JSON-додатків

28 октября 2022 г., 15:25
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Компанія Oracle на щорічному заході Oracle CloudWorld, що проходив в Лас-Вегасі представила останню версію однойменної бази даних Oracle Database 23c, яка має кілька нових функцій, покликаних допомогти компаніям більш ефективно обробляти свою інформацію.

Одним з флагманських оновлень у випуску є можливість під назвою JSON Relational Duality. Багато додатків зберігають свою інформацію у форматі даних JSON, який користується популярністю серед розробників, оскільки він відносно простий у використанні. Нова функція JSON Relational Duality дозволить спростити створення таких додатків на базі Oracle Database.

«Широта і глибина технологій роботи з даними, що використовуються сучасними додатками, може зробити розробку і запуск додатків все більш складним, - сказав виконавчий віце-президент з технологій критично важливих баз даних Oracle Хуан Лоайза (Juan Loaiza). - Oracle Database 23c "App Simple" представляє нові технології, що змінюють правила гри, які значно спрощують розробку та запуск цих сучасних додатків».

Разом з JSON Relational Duality, база даних Oracle Database 23c включає функції машинного навчання, які допоможуть збільшити швидкість виконання запитів. Крім того, новий вбудований брандмауер автоматично блокує шкідливі SQL-запити, що надсилаються до бази даних. Oracle також додала кілька інших удосконалень, які спрямовані на підвищення продуктивності та зменшення ручної роботи для розробників.

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