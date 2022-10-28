SOFTICO буде розвивати в Україні партнерський канал CAD-Manufacturing Solutions

28 октября 2022 г., 13:25

0

Tweet

Компанія SOFTICO повідомляє про підписання контракту згідно з яким стала офіційним партнером CAD-Manufacturing Solutions. Остання вже понад 30 років спеціалізується на розробці програмного забезпечення САПР.

Продукти CAD-Manufacturing Solutions пропонують повний набір інструментів для малювання, сумісних із 2D та 3D AutoCAD. Вони призначені для інженерів, архітекторів та консультантів, а також для тих, хто працює за допомогою креслень САПР. Рішення розроблене, щоб надати найкращу сумісність та справжню альтернативу програмному забезпеченню Autodesk AutoCAD, надаючи широкий набір інструментів програмування для розробки LISP, VBA .Net та IRX. CMS IntelliCAD також пропонує вбудовану підтримку для розширення файлу DWG.

Користувачі CMS IntelliCAD створюють складні креслення, починаючи від схем електроустановок і закінчуючи макетами HVAC. Вони можуть розробляти власні додаткові модулі за допомогою інтерфейсу прикладного програмування CMS IntelliCAD (API) і використовувати переваги інтегрованих додаткових компонентів, таких як QuoteCAD Manufacturing. QuoteCAD Manufacturing, наприклад, генерує оцінки витрат і замовлення зі спеціального структурованого каталогу продуктів, який можна зв’язати з будь-якою технічною документацією, включаючи дані креслення IntelliCAD.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада