Европейский суперкомпьютерный проект получил тестовые чипы RISC-V

30 октября 2021 г., 18:05

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В проекте EPI участвуют 28 партнеров из 10 европейских стран. Цель проекта - добиться независимости ЕС в технологиях высокопроизводительных микросхем и инфраструктуре высокопроизводительных вычислений. 43 тестовых чипа EPAC1.0 RISC-V были доставлены в EPI из GlobalFoundries, и первоначальные испытания их работы прошли успешно.

European Processor Accelerator (EPAC) сочетает в себе несколько технологий ускорителей, предназначенных для различных областей применения. Чипы с тактовой частотой 1 ГГц, построенные по 22-нм техпроцессу, имеют площадь 26,97 кв. мм с 14 миллионами размещаемых экземпляров, что эквивалентно 93 млн. шлюзам, включая 991 экземпляр памяти.

Тестовый чип содержит четыре микрочипа векторной обработки (VPU), состоящих из ядра Avispado RISC-V, разработанного SemiDynamics, и блока векторной обработки, разработанного Barcelona Supercomputing Center и Загребским университетом.

Каждая плитка также содержит Home Node и кэш L2, разработанные соответственно Chalmers и FORTH, чтобы обеспечить согласованное представление о подсистеме памяти.

Чип также включает два дополнительных ускорителя: ускоритель Stencil and Tensor (STX), разработанный Fraunhofer IIS, ITWM и ETH Zürich, и процессор переменной точности (VRP) от CEA LIST. Все ускорители на чипе связаны с очень высокоскоростной сетью на кристалле и технологией SERDES от EXTOLL.

Чипы были изготовлены по технологии GF 22FDX с низким энергопотреблением и упакованы в FCBGA шариками 22 × 22.

Первоначальный запуск был успешным, и EPAC выполнила свою первую программу на голом железе, отправив традиционное «Hello World!», поздравления на разных языках консорциумам EPI и всему миру!

EPI заявляет, что продолжит разработку, оптимизацию и проверку различных IP-блоков и демонстрацию функций и производительности тех, которые создают экосистему EU HPC IP, и сделают ее доступной для производителей процессоров и ускорителей и научных кругов для систем HPC следующего поколения.

Европейская инициатива в области процессоров (EPI) получила образцы своего 22-нанометрового испытательного чипа для суперкомпьютера RISC-V с низким энергопотреблением

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