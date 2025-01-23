Зростання попиту на АІ підштовхнуло квартальний прибуток SK Hynix до рекордних 5,6 млрд дол.

23 января 2025 г., 13:51

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SK Hynix, один з найбільших виробників мікросхем пам'яті в світі, опублікувала рекордний квартальний прибуток на тлі високих продажів високошвидкісної пам'яті, яка використовується в системах AI.

Дохід за IV кв. 2024 р. склав 19,77 трлн вон (13,7 млрд дол.) проти 19,91 трлн вон прогнозованих аналітикам, а операційний прибуток до 8,08 трлн вон (5,6 млрд дол.) проти 8,02 трлн вон.

У останньому кварталі минулого року дохід компанії зріс приблизно на 75% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а операційний прибуток збільшився на 2,236% до 8,08 трлн вон у річному обчисленні.

У квартальному обчисленні дохід збільшився на 12%, а операційний прибуток зріс на 15%, досягнувши нового рекордного рівня.

Зазначається що корейська компанія отримала значну вигоду від буму серверів штучного інтелекту і є ключовим постачальником для американського розробника чіпів штучного інтелекту Nvidia.

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«Завдяки тривалому високому попиту на пам'ять для штучного інтелекту компанія досягла рекордно високого результату завдяки провідній світовій технології HBM та орієнтованій на прибутковість роботі», - йдеться у звіті SK Hynix.

Сильні показники SK Hynix у четвертому кварталі завершують рік, в якому компанія досягла рекордного річного доходу, перевищивши попередній максимум 2022 року більш ніж на 21 трильйон вон. Тим часом операційний прибуток побив рекорд, встановлений у 2018 році під час «супербуму» в напівпровідниковій промисловості.

Незважаючи на невизначеність попиту в 2025 році, компанія прогнозує, що зростання продажів HBM та інших продуктів DRAM продовжиться, оскільки великі технологічні компанії продовжують інвестувати в сервери штучного інтелекту, а навчальні AI-моделі набувають все більшої популярності.

Споживчий ринок ПК і смартфонів, оснащених АІ, також повинен розширитися, а продажі зростуть у другій половині року, вважають в компанії. «Індустрія пам'яті переходить від сировинного ринку, який визначається обсягом і ціною, до індивідуального ринку, орієнтованого на високу продуктивність і високу якість продукції, - заявив фінансовий директор компанії Кім Вухюн (Kim Woohyun) під час телефонного дзвінка. -Загалом, цього року прогнозується, що попит на DRAM зросте на середній та високий підлітковий відсоток, тоді як попит на NAND, як очікується, зросте на низький відсоток».

Не зважаючи на високі показники за квартал та рік акції SK Hynix, однак, впали на 2,7%, оскільки Кім Вухюн попередив, що перспективи попиту на пам'ять у 2025 році затьмарені коригуванням запасів виробниками ПК і смартфонів, а також посиленням протекціоністської торговельної політики і геополітичними ризиками.

Згідно з даними LSEG, акції SK Hynix зросли на 29% цього року.

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