Екосистема Advanced BTF розширюється

12 января 2024 г., 14:25

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На виставці Computex 2023 компанія ASUS вперше представила інноваційні компоненти для складання ПК з прихованими роз’ємами під назвою BTF, що знаменує собою нову еру в створенні ПК, яка ставить на перше місце естетику та зручність. Ці інновації виходять за рамки традиційних підходів до складання ПК, дозволяючи зменшити кількість внутрішніх кабелів на лицьовій стороні плати. Успіх концепції BTF призвів до створення екосистеми ROG Advanced BTF, до якої увійшли материнська плата ROG Maximus Z790 Hero BTF, відеокарта ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition і корпус ROG Hyperion GR701 BTF Edition.



Флагманом екосистеми Advanced BTF є материнська плата ROG Maximus Z790 Hero BTF, яка вирізняється унікальним дизайном із прихованим розташуванням роз’ємів. Усі контактні роз’єми розташовано на задній стороні плати, що створює безпрецедентний рівень зручності прокладання кабелів для ентузіастів, які самостійно складають комп’ютери. Материнська плата має й інші інноваційні функції, зокрема діагностичний світлодіодний дисплей Q-LED у верхньому правому куті, який надає зворотний зв'язок у режимі реального часу про проблеми з електроживленням і встановленням модулів пам'яті перед завантаженням системи.



У дизайні материнської плати заслуговує на увагу слот PCIe Q-Release Slim – зручне рішення для розблокування відеокарт. Користувачі можуть просто нахилити й потягнути відеокарту, щоб вивільнити її зі слота, що спрощує модернізацію й обслуговування системи. На материнській платі також є слот для відеокарти підвищеної потужності, спеціально розроблений для сумісності з відеокартами, що використовують роз'єм PCIe підвищеної потужності, такими як ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition.



Відеокарта ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition зберегла всі потужні можливості стандартної моделі ROG Strix RTX 4090, але при цьому оснащена роз'ємом підвищеної потужності PCIe, сумісним із новим слотом підвищеної потужності на материнській платі ROG Maximus Z790 Hero BTF. Завдяки цій конструкції відпадає потреба у додаткових 8-контактних або 16-контактних роз’ємах живлення, що спрощує прокладання кабелів і зменшує кількість видимих проводів. Концепція Advanced BTF передбачає додаткову опору відеокарти, яка запобігає її провисанню й забезпечує як естетичну привабливість, так і надійність конструкції.



Екосистему Advanced BTF доповнює корпус ROG Hyperion GR701 BTF Edition, який полегшує прокладання кабелів й поєднується з рішеннями з прихованими роз’ємами. Таким чином, екосистема ROG BTF покращує естетичний вигляд системи, інтегруючи інноваційні інженерні розробки для більш зручного, швидкого і якісного складання комп’ютера.

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