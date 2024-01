Acer представила вуглецево-нейтральний ноутбук Aspire Vero 16 із процесорами Intel Core Ultra

12 января 2024 г., 12:35

Компанія Acer анонсувала розширення лінійки ноутбуків Aspire, продемонструвавши низку моделей із різними показниками ефективності й особливостями конструкції, – кожен зможе обрати для себе оптимальний варіант для повсякденного використання.



Aspire Vero 16 – найновіша модель із лінійки Vero, що вирізняється процесорами Intel Core Ultra з технологією Intel AI Boost, а також підтримкою Wi-Fi 7. Дотримуючись міжнародних стандартів щодо вуглецевої нейтральності й обчислення кількості викидів вуглецю, компанія Acer подбала про вуглецеву нейтральність нових ноутбуків Aspire Vero 16. На кожному етапі життєвого циклу пристрою вжито заходів для мінімізації його вуглецевого сліду, тоді як для досягнення вуглецевої нейтральності застосовуються високоякісні вуглецеві кредити. Корпус ноутбука на платформі Intel Evo Edition містить іще більше перероблених матеріалів (удвічі більше порівняно з моделлю 2021 року), завдяки чому виробнику вдалося створити інноваційний і екологічний пристрій для максимально комфортної роботи.



Нові ноутбуки Acer Aspire Go 15 та Aspire Go 14 підходять для повсякденного домашнього використання. Пристрої Aspire Go оснащені процесорами Intel Core i3 N-Series, а також вирізняються збільшеним обсягом пам’яті, наявністю повнофункціональних периферійних пристроїв і підтримкою технології Acer PurifiedVoice. Крім того, модель Aspire Go 14 доступна й у версії з процесором AMD Ryzen 7000 Series. Іще більшу універсальність пристроїв Aspire гарантує підтримка новітніх технологій на основі штучного інтелекту: зокрема, варто відзначити інтелектуальний компаньйон Copilot у Windows, швидкий доступ до якого забезпечує спеціальна клавіша, а також технологію Acer PurifiedVoice, що дбає про якість звуку під час проведення конференцій.



Ноутбук Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) – це поєднання сучасного дизайну й новітніх функцій для спільної роботи. Він створений для тих, хто дбає про навколишнє середовище та потребує високоефективного пристрою. Пристрій на платформі Intel Evo Edition оснащено процесорами Intel Core Ultra 7 із технологією Intel AI Boost, що гарантує бездоганну роботу ПК, підвищену продуктивність і тривалий час роботи від акумулятора (до 10,5 години). Ноутбук також оснащено технологією Copilot у Windows: централізований генеративний ШІ допомагає користувачам перемикатися між пристроями, не витрачаючи зайвий час і зусилля під час роботи, занять творчістю чи ігор. До того ж варто відзначити й вебкамеру 1440p QHD з підтримкою ШІ-технології Acer PurifiedVoice, що гарантує бездоганну якість відео та аудіо, а також дає змогу забути про небажані шуми під час проведення конференцій.



Крім цього, ноутбук з ОС Window 11 оснащено модулем пам’яті LPDDR5 на 16 ГБ із можливістю встановлення двох додаткових SSD-дисків PCIe 4-го покоління місткістю до 2 ТБ.



Користувачі оцінять лаконічний і водночас елегантний дизайн екологічного Aspire Vero 16, що має гладку поверхню, виконану в культовому сірому кольорі Cobblestone Gray. Корпус із приємною на дотик текстурою не містить летких органічних сполук, фарб чи домішок і на 60% складається з перероблених матеріалів, що дає змогу скоротити кількість викидів CO2 під час виробництва. До списку екологічних переваг Aspire Vero 16 також можна додати сенсорну панель OceanGlass, виготовлену з океанічного пластику, упакування з перероблених матеріалів, а також реєстрацію в списку EPEAT Gold. Усе це свідчить про те, що ноутбук підійде користувачам, які прагнуть зробити свій внесок у захист навколишнього середовища.



Aspire Vero 16 оснащений низкою функцій, що підвищують ефективність співпраці й забезпечують комфортне використання для людей із різним темпом життя. 16-дюймовий дисплей WQXGA (2560x1600) зі співвідношенням сторін 16:10 й тонкими рамками підходить як для роботи, так і для розваг завдяки охопленню 100% колірної гами sRGB й наявності моделі із сенсорним екраном формату WUXGA.



Завдяки підтримці стандарту Wi-Fi 7 та інших важливих функцій, як-от Bluetooth LE Audio, а також з урахуванням наявності двох портів USB Type-C (Thunderbolt 4 і USB 4) і порту HDMI 2.1 користувачі можуть проводити трансляції, працювати й підключатися до мережі без зайвих зусиль. На ноутбуках Aspire Vero 16 інстальовано низку інтелектуальних програм, зокрема AcerSense для керування використанням акумулятора, енергозаощадженням і режимами продуктивності, а також Intel Unison 2.0, що інтегрує декілька пристроїв і операційних систем на одному екрані для забезпечення безперебійної роботи пристрою.



Нові ноутбуки Aspire Go – це універсальні пристрої для домашнього використання, що підійдуть для всієї родини, зокрема й для студентів, які оцінять оптимальне співвідношення ціни та якості. Ноутбуки мають усе необхідне, щоб користувачі завжди могли залишатися на зв’язку й насолоджуватися ефективною роботою пристрою. Моделі Aspire Go 15 (AG15-31P) та Aspire Go 14 (AG14-31P) оснащено процесорами Intel Core i3 N-Series, тоді як Aspire Go 14 (AG14-21P) може бути оснащений процесорами AMD Ryzen 7000 Series – це забезпечить оперативність і продуктивність пристроїв, а також тривалу автономну роботу (до 10 годин). Усі моделі вирізняються оперативною пам’яттю LPDDR5 обсягом до 16 ГБ і SSD-диском M.2 PCIe 3-покоління місткістю до 1 ТБ. Завдяки вузьким рамкам, співвідношенню сторін 16:10 і високій роздільній здатності WUXGA-панелі Aspire Go 14 та FHD-дисплея Aspire Go 15 власники ноутбуків отримають якісне зображення на великому екрані. Пристрої також мають вбудовану функцію Copilot у Windows, що дбає про зручність використання й надає підтримку під час виконання завдань і роботи з програмами – достатньо лише один раз натиснути спеціальну клавішу Copilot. Покращити якість відеовикликів допомагає рішення TNR від Acer, яке гарантує чіткість зображення навіть за слабкого освітлення, а точну передачу голосу забезпечують ШІ-функція шумопридушення Acer PurifiedVoice і два цифрових мікрофони. Оптимізувати простір для зберігання даних і відстежувати роботу програм допомагає рішення AcerSense, тоді як підключення за стандартом Wi-Fi 6 дає змогу мінімізувати буферизацію під час відеовикликів і перегляду фільмів. Усі нові моделі Aspire Go також оснащені технологією Acer BlueLightShield, яка дбає про захист очей під час тривалого перегляду контенту. До того ж ноутбуки Aspire Go 15 та Aspire Go 14 вирізняються своєю екологічністю: їх покриття й упакування виготовлені з придатних до перероблювання матеріалів, а самі пристрої мають сертифікати Energy Star та EPEAT Silver.



Ноутбуки Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) надійдуть у продаж в Україні у квітні 2024 року за ціною від 33999 грн.

Ноутбуки Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) надійдуть у продаж в Україні у кінці березня 2024 року за ціною від 12499 грн.

Ноутбуки Acer Aspire Go 14 із процесором Intel (AG14-31P) надійдуть у продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки у березні (початкова ціна: 549 євро), дата надходження в Україну буде анонсована згодом.

Ноутбуки Acer Aspire Go 14 із процесором AMD (AG14-21P) надійдуть у продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки у березні (початкова ціна: 649 євро), дата надходження в Україну буде анонсована згодом.

