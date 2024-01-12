Clico, польський дистриб'ютор систем безпеки та мережевих технологій, відкриває філію в Україні

12 января 2024 г., 15:15

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Компанія CLICO, що працює на ІТ-ринку передових технологій з 1991 року, впроваджуючи інноваційні рішення в Польщі та інших країнах Центральної та Східної Європи, оголошує про відкриття філії в Україні.

Як зазначається, спеціалізований VAD-дистриб'ютор пропонує продукти у сфері безпеки, мережевих технологій та управління. Спираючись на більш ніж 30-річний досвід, компанія надає також повний набір консалтингових, освітніх та аудиторських послуг, за допомогою яких вона підтримує всі типи організацій у процесах покращення кібербезпеки у сферах IT, OT та IoT.

CLICO відкриває нову філію в Україні відповідно до стратегії групи з розвитку бізнесу в Центральній та Східній Європі. Підкреслюється, що «CLICO Україна» заснована досвідченими фахівцями, які багато років присутні на місцевому ринку IT.

«Компанія вже досягла значного зростання в регіоні за кілька років, працюючи з багатьма окремими особами та організаціями в Україні. Це ключовий регіон для нас, і нове підприємство зміцнить нашу стратегію розширення нашого бізнесу на зовнішніх ринках», – коментує Ґжеґож Роспонд (Grzegorz Rospond), генеральний директор групи CLICO.

«Наша команда має довгу та успішну історію на ринку України. Усі наші спеціалісти мають мінімум п’ять, а дехто понад 10 років досвіду роботи в галузі. За цей час ми змогли встановити міцні та надійні відносини з партнерами та постачальниками», – коментує Максим Ракосій, регіональний менеджер «CLICO Україна».

Початковими цілями нової команди є насамперед повна інтеграція філії в екосистему компанії та налагодження взаємодії між бізнес-підрозділами групи CLICO. У майбутньому мова також йтиме про розширення портфоліо місцевих постачальників та посилення присутності на нових ринках, насамперед в Центральній Азії.

«Успіх, якого CLICO змогла досягти в ряді країн Центральної та Східної Європи, значною мірою пояснюється нашою стратегією проактивності – ми постійно аналізуємо та передбачаємо потреби клієнтів, щоб бути першими, хто виводить на ринок інноваційні рішення з відповідною технічною підтримкою. Така ж стратегія стоїть за рішенням відкрити філію в Україні наразі, всупереч ризикам, пов’язаними з поточною дуже складною геополітичною ситуацією в цій країні». – додав Ґжеґож Роспонд.

«Усю ситуацію та проблеми, що виникають у зв’язку з нею – не лише на ринку дистрибуції ІТ – можна описати одним словом: війна. Однак це дуже позитивний досвід – спостерігати, як за цих обставин галузь продовжує розвиватися та виконувати свою місію щодо захисту клієнтів від кіберзагроз, при цьому поєднуючи це з активною участю у волонтерській діяльності або безпосередньої військової служби. Звичайно, слід чітко розуміти, що зростання ринку не можна очікувати під час війни. Основна задача зберегти насамперед команду та свої позиції на ринку. Вважаю нам досить успішно вдається справлятись з обома цими цілями». – підкреслив Максим Ракосій, регіональний менеджер CLICO Україна.

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