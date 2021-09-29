EcoFlow представила резервную электростанцию DELTA Max с ресурсом на два дня

29 сентября 2021 г., 14:15

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Компания EcoFlow, специализирующаяся на портативных источниках питания и решениях на основе возобновляемых энергоносителей, анонсировала электростанцию EcoFlow DELTA Max в Европе.



Модель EcoFlow DELTA Max имеет емкость 2016 Вт·ч и способна закрыть потребности семьи в аварийном использовании (четыре светильника, вентилятор, маршрутизатор, ноутбук, холодильник и зарядка смартфонов) на протяжении целого дня. При подключении с двумя аккумуляторными батареями DELTA Max Smart Extra суммарная емкость может достигать 6048 Вт·ч, что позволяет семье с комфортом пережить двухдневное отключение энергоснабжения.



Модель EcoFlow DELTA Max при своей максимальной мощности может также поддерживать энергопотребление жилого автофургона (потребляющего в среднем 20 кВт·ч электроэнергии в сутки) на протяжении более чем семь часов.



Несмотря на увеличение мощности (с 1260 до 2016 Вт·ч) по сравнению с EcoFlow DELTA новая модель требует для полного подзаряда столько же времени, т.е. менее двух часов. EcoFlow DELTA Max может заряжаться при мощности 2000 Вт через стандартные розетки переменного тока. Эта максимальная входная мощность обеспечивает возможность полного подзаряда одного устройства EcoFlow DELTA Max с 0 до 100% за 1,6 ч, что также вдвое быстрее по сравнению с аналогами, представленными на рынке. уверяет производитель. Кроме того, эта аккумуляторная батарея может одновременно заряжаться от двух источников: розетки переменного тока и двух солнечных панелей мощностью 400 Вт, что повышает максимальную зарядную мощность до 3000 Вт. Для такого двойного заряда требуется подключение аккумулятора DELTA Max и его дополнительной батареи, и два эти модуля вместе могут быть полностью заряжены за два часа.



При мощности переменного тока 2400 Вт аккумулятор EcoFlow DELTA Max может запитывать 99% существующих бытовых электроприборов, включая электрические чайники, кондиционеры, отопительные приборы, паровые утюги и электросушилки для белья. Благодаря разработанной компанией EcoFlow технологии X-Boost новинка может поддерживать работоспособность даже устройств с номинальной мощностью до 3000 Вт.



Дополнительные усовершенствования модели EcoFlow DELTA Max включают более эффективный заряд от солнечных батарей, расширенные возможности управления и мониторинга устройства через приложение EcoFlow, а внешний корпус аккумулятора обеспечивает повышенную надежность и долговечность.



Сообщается, что после выпуска модели EcoFlow DELTA Max производитель планирует представить в четвертом квартале 2021 года модель EcoFlow DELTA Max (1600) для покупателей, испытывающих меньшие потребности в резервном электропитании. Это устройство будет иметь базовую емкость 1612 Вт·ч с возможностью увеличения до 5644 Вт·ч при подключении с двумя аккумуляторными батареями DELTA Max Smart Extra.



Ранее в этом году компания EcoFlow представила портативный домашний аккумулятор и экосистему DELTA Pro. Полная экосистема обладает достаточной мощностью для решения задач энергоснабжения среднестатистической семьи в резервном варианте в течение примерно одной недели без подзаряда. При емкости, увеличиваемой до 25 кВт·ч, она может полностью подзаряжаться менее чем за два часа и является первым в отрасли аккумулятором с возможностью заряда через несколько источников питания: электросеть, зарядное устройство для электромобилей, солнечную батарею, ветрогенератор и традиционный генератор.

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