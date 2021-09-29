В 2022 г. глобальный спрос на ноутбуки резко снизится

29 сентября 2021 г., 13:35

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Стабильно растущий общемировой уровень вакцинации значительно ослабил имеющиеся карантинные ограничения. Как следствие, повышенный спрос на ноутбуки резко охладел. Впрочем, волна обновления ноутбуков корпоративными заказчиками Европы и Серверной Америки, а также начало подготовки каналов к повышенному предновогоднему спросу сумели поддержать развитие рынка в третьей четверти года. Таким образом, по итогам 2021 г. аналитики ожидают 240 млн глобально отгруженных устройств, что будет говорить о росте поставок относительно 2020 г. на 16,4%.



Хромбуки были основной движущей силой рынка в первом полугодии, однако во второй части года их поставки просядут более чем на 50%. В целом за год будет отгружено 36 млн подобных устройств. С другой стороны, в финальной четверти 2021 г. позитивно повлиять на спрос способны выход ноутбуков с процессорами Intel нового поколения и начинающийся процесс перехода на устройства с Windows 11.



Исходя из активного процесса вакцинации, TrendForce ожидает заметное снижение интереса к рассматриваемым устройствам. В 2022 г. спад мирового рынка составит 7-8%, что приведет к отгрузке около 220 млн ноутбуков. Тем не менее, относительно "допандемийного" 2019 г. рынок увеличится в натуральном выражении более чем на 60 млн компьютеров.

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