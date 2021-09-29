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В 2022 г. глобальный спрос на ноутбуки резко снизится

29 сентября 2021 г., 13:35
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В 2022 г. глобальный спрос на ноутбуки резко снизится

Стабильно растущий общемировой уровень вакцинации значительно ослабил имеющиеся карантинные ограничения. Как следствие, повышенный спрос на ноутбуки резко охладел.  Впрочем, волна обновления ноутбуков корпоративными заказчиками Европы и Серверной Америки, а также начало подготовки каналов к повышенному предновогоднему спросу сумели поддержать развитие рынка в третьей четверти года. Таким образом, по итогам 2021 г. аналитики ожидают 240 млн глобально отгруженных устройств, что будет говорить о росте поставок относительно 2020 г. на 16,4%.

Хромбуки были основной движущей силой рынка в первом полугодии, однако во второй части года их поставки просядут более чем на 50%. В целом за год будет отгружено 36 млн подобных устройств. С другой стороны, в финальной четверти 2021 г. позитивно повлиять на спрос способны выход ноутбуков с процессорами Intel нового поколения и начинающийся процесс перехода на устройства с Windows 11.

Исходя из активного процесса вакцинации, TrendForce ожидает заметное снижение интереса к рассматриваемым устройствам. В 2022 г. спад мирового рынка составит 7-8%, что приведет к отгрузке около 220 млн ноутбуков. Тем не менее, относительно "допандемийного" 2019 г. рынок увеличится в натуральном выражении более чем на 60 млн компьютеров.

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