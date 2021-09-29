Google Cloud станет привлекательнее для разработчиков приложений

29 сентября 2021 г., 14:55

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Google, всё ещё малозначительный (доля 7%) игрок на рынке облачной инфраструктуры, набирает обороты вместе с Microsoft Azure (19%), чтобы догнать доминирующие (32%) веб-службы Amazon (AWS). В рамках этих усилий Google вскоре сократит свою долю в доходах, получаемых от продажи корпоративных приложений через её онлайновую торговую площадку.



По информации CNBC, Google Cloud Platform снизит комиссию, взимаемую с продаж магазина приложений Google Cloud Marketplace, с 20% до 3%.



Google Marketplace используется для распространения SaaS-приложений (ПО как услуга) среди корпоративных клиентов. Этот бизнес не так велик, как, например, Play Store для приложений Android и цифрового контента, но доля Cloud Platform в доходах Google растёт.



По сравнению с рекламой в результатах поиска и в YouTube, принесшей Google 50,4 млрд долл. во II квартале 2021 года, продажи Google Cloud за тот же период составили «всего» 4,63 млрд долл., что однако на 54% больше, чем в год назад. Этот бизнес по-прежнему приносит операционный убыток, который впрочем существенно снизился по сравнению с прошлым годом – 591 млн долл. против 1,43 млрд долл.



Сама Google пока не анонсировала новые расценки, но компания подтвердила сам факт изменения структуры комиссионных взносов площадки Marketplace. Официально о величине скидок будет объявлено в ближайшее время.



Финансовый директор Google Рут Порат (Ruth Porat) заявила, что Google и Alphabet «продолжат активно инвестировать» в расширение каналов продаж, продуктов и вычислительных мощностей. Google делает упор на машинное обучение, аналитику и управление данными.



Apple и Google снизили комиссионные своих магазинов приложений для предприятий, которые зарабатывают менее 1 млн долл. в год. AWS также уменьшила комиссионные для разработчиков, которые получают менее 1 млн долл в год.



Дополнительно, Google объявила об изменениях в своих стандартных договорных условиях (Standard Contractual Clauses, SCC) для европейских клиентов, перемещающих данные через Атлантику. Изменения коснутся Google Cloud Platform и Google Workspace. Обновлённый контракт изменяется, «принимая на себя все обязательства, налагаемые новыми SCC».



В стремлении соответствовать регуляторными новшествам Евросоюза Google объединяется с немецкой компанией T-Systems для совместного запуска European Sovereign Cloud на GCP – это позволит T-Systems контролировать безопасность. Поисковый гигант также пообещал вложить миллиард евро в развитие облачной инфраструктуры Германии в течение 10 лет.

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