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Dynatrace сохраняет лидерство в области мониторинга производительности приложений

19 апреля 2021 г., 15:15
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Компания Dynatrace сообщает, что в очередной раз стала лидером магического квадранта Gartner в области мониторинга производительности приложений (Application Performance Monitoring, APM). В своем регулярном отчете специалисты Gartner проанализировали состояние рынка APM, новых игроков, особенности платформ и опыт их внедрения.

Платформа Dynatrace, как отмечается в отчете, ориентирована, прежде всего, на обеспечение основных функций APM с модульными возможностями для мониторинга ИТ-инфраструктуры (ITIM), цифрового опыта (DEM), бизнес-аналитики, AIOps, облачной автоматизации и безопасности приложений.

Дорожная карта Dynatrace включает расширение аналитических возможностей движка искусственного интеллекта Davis AI для новых источников данных, включая OpenTelemetry, и дальнейшее расширение присутствия на рынках поставщиков облачных услуг, таких как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

Также компания недавно объявила о своем предложении облачной автоматизации на основе проекта с открытым исходным кодом Keptn, предоставляемом через SaaS или управляемую платформу для организаций, которым требуется интегрированное предложение.

Dynatrace сохраняет лидерство в области мониторинга производительности приложений

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