«Київстар» пропонує бізнес-клієнтам захист від DDoS-атак на базі рішення Fortinet

19 апреля 2021 г., 14:35

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Оператор зв'язку «Київстар» розширює портфель продуктів для бізнес-клієнтів новим актуальним сервісом AntiDDoS – багаторівневим захистом від спрямованого шкідливого трафіку, ефективність якого перевірено на власних IT-системах та мережі оператора. В основі сервісу – рішення FortiDDoS від розробника Fortinet.

Сервіс AntiDDoS працює в інтернет-мережі «Київстар». Він відстежує структуру трафіку, що надходить з інтернету в підмережі (ресурси) клієнта. Щойно система виявляє відхилення від легітимного трафіку, він автоматично переспрямовується на очищення і тільки після цього потрапляє до клієнта.

Серед основних переваг AntiDDoS наводяться:

Система працює в автоматичному режимі без необхідності втручання оператора – незалежно від типу і масштабу атаки;

Робота з трафіком базується не лише на сигнатурному аналізі, а й з використанням машинного навчання, що дозволяє захищати системи як від відомих так і невідомих атак нового типу;

Високоефективне апаратне рішення. Повна перевірка пакетів: двонаправлене виявлення, протидія атакам DDoS рівнів 3, 4 та 7, в т.ч. «об'ємним», атакам SSL Renegotiation/HTTP;

Вичерпна перевірка всього DNS-трафіку для захисту від широкого спектра об'ємних, застосункових та аномальних атак на основі DNS;

Вбудовані засоби комплексної звітності;

Зручне розгортання, налаштування та використання.

Підключити AntiDDoS можна до наявного каналу інтернет від «Київстар». Упродовж 14-30 днів після підключення сервіс «вивчатиме» трафік клієнта, щоб у подальшому використовувати отримані дані для постійного моніторингу.

«У наш час захист від кіберзагроз – це невід’ємна складова розбудови бізнес-процесів компанії. Адже можна скільки завгодно приділяти час стратегії розвитку бізнесу, впроваджувати нові методи заради збільшення прибутків, але в одну мить втратити все через блокування робочих ресурсів зловмисниками», – прокоментував Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку «Київстар».

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