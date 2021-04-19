ALTstage – дополненная реальность входит в сферу развлечений

19 апреля 2021 г., 15:38

0

Tweet

Разрабатываемое украинским стратапом ALTstage решение базируется на технологии дополненной реальности. Его ключевым отличием является возможность использования для передачи объемного или волюметрического видео каналов передачи данных в сетях 4G (LTE).



Стоит отметить, что в ALTstage используют специальные камеры, оборудованные датчиками глубины. Несколько таких устройств заменяют собой десятки камер, необходимых сегодня для записи объемного видео. Кроме того, в проекте используется технология Depthkit для обработки видео – благодаря специальным алгоритмам удается значительно уменьшить размер данных, которые передаются на смартфон.



Сообщается, что на начальном этапе с помощью ALTstage можно осматривать предметы с угла 20-30 градусов. Этого достаточно для создания у зрителя ощущения трехмерности. Но конечная цель разработчиков – воспроизводить объекты, которые можно рассматривать с любого угла и даже буквально заглянуть за спину.



Разработка ALTstage нацелена на широкую сферу применения, включая культуру, искусство, образование, бизнес, мода. Это могут быть, например, танцевальные представления, спектакли, презентации, лекции и тому подобное. Мобильное приложение и сайт, где можно будет смотреть видеоконтент с дополненной реальностью вместе составляют «Платформу ALTstage».



Презентация этой технологии запланирована на конц мая в Киеве, а затем она пройдет в Харькове и Днепре. В разработку проекта включились и представители мира искусства: украинская Платформа современного танца и немецкий Post Theater — совместно с ИТ-компанией WeAR Studio. Проект реализуется при поддержке Дома Европы (программа Европейского Союза) и Украинского культурного фонда (УКФ). Поэтому первыми этот инструмент испытывают танцовщики. «ALTstage — это технология, позволяющая превратить любой стол с ноутбуком или планшетом в ваш персональный театр», — говорит Макс Шумахер, автор идеи, режиссер и драматург Post Theater.



Технология, по замыслу разработчиков, будет работать вживую и дома. Например, в театре часть спектакля можно будет посмотреть в дополненной реальности через смартфон. Приложение сообщит зрителю, когда к живым артистам присоединятся танцовщики или актеры на экране мобильного устройства. Дома для просмотра понадобится любое устройство с экраном, а дополнительные элементы можно увидеть через тот же смартфон — все будет выглядеть так, будто люди выходят из экрана и появляются буквально на столе.



«Главная проблема в «тяжести» такой технологии для мобильных устройств. Это проще с нарисованными 3D-моделями, которые являются кодом в смартфоне — приложение просто рисует динозавра у вас в комнате, словно накладывает фильтр на фото. Мы же хотим, чтобы на экране было видео реальных людей и предметов. Представьте, что во время видеопрезентации с экрана на стол выезжает автомобиль, и возникает иллюзия, что он прямо здесь, в помещении. А это требует очень больших мощностей от смартфона. Похоже на задачу установить двигатель от океанского лайнера под капот «Ланоса». Наши программисты нашли возможность это сделать», — объясняет Ярослав Муха, маркетинг-специалист из компании WeAR Studio.



«Современный танец постоянно в поисках новых средств творческого выражения — от применения законов физики и человеческой анатомии да использования пространства и технологий. Дополненная реальность, где зритель получает иллюзию присутствия объектов, которых здесь нет, может предоставить новое измерение для танца», — считает креативный продюсер ALTstage, хореограф, основатель и президент «Платформы современного танца» Антон Овчинников. Именно эта идея побудила команду на создание ALTstage. «Впрочем, для нас этот проект – не только разработка нового творческого инструмента, но и возможность привлечь к инновационной художественной форме новую аудиторию. Особенно ту, которая увлекается новыми технологиями», – добавляет его коллега, менеджер проекта Александр Маншилин.



Специально для ALTstage разрабатывается сайт, на котором можно будет все это соединить, выкладывать и смотреть видео с дополненной реальностью. Сначала, в качестве эксперимента, будет создано несколько небольших спектаклей современного танца.



«Вы просто загружаете приложение перед началом просмотра в театре, лектории, или даже дома, считываете QR-код и ваш смартфон будет синхронизирован с событием. В нужный момент он подскажет: «Посмотри-ка на сцену через экран, там будет что-то интересное», — объясняет Святослав Криворучко, менеджер проекта из компании WeAR Studio.



Финальной целью команда ALTstage видит создание общедоступной платформы. Смотреть сможет любой, если имеет достаточно мощный смартфон (iPhone 7 или новее или смартфон на Android 8.0 или новее с поддержкой ARCore). А для создания видео дополненной реальности потребуется студия объемной видеозаписи с камерами Azure Kinect. Сегодня таких студий в Украине нет — она создается специально для ALTstage.



Сейчас, благодаря УКФ и House of Europe, в инфраструктуру проекта вкладывают средства налогоплательщиков из Украины и ЕС. Следующий шаг в его развитии — монетизация платформы, ведь коммерческий потенциал здесь очевиден, считают разработчики. Заработанные средства будут реинвестированы. «Мы хотим, чтобы технология стала доступной для украинских художественных проектов», – отмечают в ALTstage.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!