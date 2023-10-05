Zoom додає функцію спільної роботи з документами

5 октября 2023 г., 11:35

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Компанія Zoom Video Communications на своїй щорічній конференції Zoomtopia представила низку удосконалень своєї основної платформи на основі генеративного штучного інтелекту, а також запущеного на початку минулого року контакт-центру та придбаного нею навесні програми для залучення співробітників Workvivo.



Головним для більшості користувачів є Zoom Docs — модульний робочий простір для роботи з документацією, проєктами та даними, який також може використовуватись для створення таблиць, вікі, завдань та іншого контенту. Він інтегрований із системою конференц-зв'язку Zoom, що дозволяє організаторам зустрічей створювати нові документи та прикріплювати наявні активи до запрошень на зустрічі, а також працювати спільно під час зустрічей. Користувачі можуть наповнювати документи контентом, отриманим під час живих зустрічей та чатів, а також створювати новий контент за допомогою Zoom AI Companion – безоплатного генеративного помічника на базі штучного інтелекту, представленого компанією Zoom навесні минулого року.



На брифінгу з журналістами керівники Zoom наголосили, що Docs - це не просто текстовий процесор. "Zoom Docs - це щось більше, ніж робота із замітками", - сказала Тереза Ларкін, менеджер з маркетингу продуктів для уніфікованих комунікацій як послуги. "Він орієнтований на різні варіанти використання, наприклад, на те, навіщо ви проводите зустріч і чого хочете досягти. Ви можете використовувати його як менеджер проєктів або сховища даних команди". За словами представників Zoom, відкриті інтерфейси дозволять легко інтегрувати продукти сторонніх виробників.



AI-компаньйон може працювати в Zoom Docs, редагуючи або змінюючи тон тексту, проводячи мозковий штурм ідей, узагальнюючи або запитуючи зміст документа. Модульні блоки контенту можна використовувати для створення макетів і робочих процесів, що настроюються, а також для організації даних і управління проєктами. Члени групи можуть додавати коментарі та теми, призначати завдання та обмінюватися контентом. Сторінки можуть бути пов'язані з візуальним деревом і згруповані в ієрархії в теках. Вихід рішення у продаж заплановано на 2024 рік.



AI Companion також отримає функцію "білої дошки", яка дозволить користувачам генерувати ідеї у загальному просторі та розподіляти їх за категоріями. Додані нові функції виділення та "розумних" розділів, що полегшують перегляд резюме нарад. Організатори можуть вибрати автоматичне отримання резюме наради на основі автоматично створених транскрипцій, а функція штучного інтелекту може резюмувати довгі потоки чату.



За словами Zoom, майбутні удосконалення AI Companion дозволять розуміти контекст питань та надавати відповіді, використовуючи контент усієї платформи Zoom, включаючи стенограми попередніх зустрічей, чати та дані з окремих додатків. Також планується зворотний зв'язок та навчання навичок презентації та спілкування в режимі реального часу, автоматичне завершення сеансів чату та автоматична підтримка планування, якщо зміст розмови вказує на необхідність майбутньої зустрічі.



Говорячи про поширену проблему, пов'язану з великими мовними моделями, які лежать в основі генеративного AI, представник Zoom зазначив, що AI Companion не навчається на даних користувача. "Ми вважаємо, що AI має бути об'єднаним, відповідальним і таким, що розширює можливості", - сказав Ренді Местре, керівник відділу галузевого маркетингу компанії Zoom. "Ми не використовуємо аудіо, відео, чат або будь-який інший контент користувача для навчання нашого LLM. За замовчуванням він відключений, і користувачі мають повну інформацію про те, як працює штучний інтелект".



Користувачі Workvivo незабаром зможуть отримати доступ до платформи настільного клієнта Zoom. Наступного року компонент резервування робочих місць Workvivo отримає функцію пошуку шляху, яка показуватиме карту зарезервованого місця та шлях до нього на мобільному пристрої для користувачів, які перебувають у незнайомих обставинах.



Huddles, що пропонує віртуальний робочий простір, також отримає інформацію про місцеположення у 2024 році, щоб користувачі могли знати, де знаходяться співробітники - у віртуальній сесії або у фізичному офісі. Удосконалення в Zoom Scheduler дозволяють користувачам використовувати одноразові посилання для бронювання, щоб краще контролювати свої календарі, додавати логотипи сторінок бронювання та перевіряти наявність вільних місць у декількох облікових записах, наприклад, у робочому та особистому календарях.



Планується, що в майбутньому користувачі зможуть створювати унікальні розклади доступності для кожного хоста, що позбавить їх необхідності блокувати календарі для різних команд або регіонів. Крім того, з'явиться можливість делегувати завдання з бронювання та автоматично пов'язувати записи про зустрічі із Zoom Scheduler із платформою управління взаємини з клієнтами Salesforce.



Користувачі Zoom Contact Center, платформи уніфікованих комунікацій та сервісів, яку компанія анонсувала на початку минулого року, також отримають підтримку генеративного штучного інтелекту завдяки запланованій функції, яка надаватиме представникам контакт-центру статті з бази знань під час живого спілкування. Функції генеративного штучного інтелекту, які будуть додані в Zoom Events в найближчі місяці, дозволять автоматично складати запрошення електронною поштою та генерувати чати в лобі, а підтримка сесій, що автоматично генеруються, запланована на наступний рік. Протягом кількох місяців Zoom Virtual Agent та Zoom Contact Center будуть інтегровані з програмами для обміну цифровими повідомленнями WhatsApp та Messenger компанії Meta.

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