Доход Oracle за год практически не изменился - 39,1 млрд долл.

18 июня 2020 г., 11:05

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Корпорация Oracle объявила финансовые результаты четвертого квартала и всего 2020 финансового года.



Совокупные квартальные доходы составили 10,4 млрд долл., что на 6% меньше в годовом исчислении. Доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов достигли 6,8 млрд долл., увеличившись на 1% в годовом сравнении и на 3% при расчете в постоянной валюте. Доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО локально на предприятии и облачных лицензий составили 2 млрд долл.



Операционная прибыль Oracle в четвертом квартале, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 1% в годовом сравнении до 4,3 млрд долл. при норме операционной прибыли в 41%. Без учета требований GAAP операционная прибыль уменьшилась на 2% до 5,1 млрд долл. при норме операционной прибыли 49%. Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, была 3,1 млрд долл., а без учета требований GAAP – 3,8 млрд долл.. Прибыль на одну акцию, рассчитанная по GAAP, составила 0,99 долл., а без учета требований GAAP – 1,20 долл., увеличившись на 3% в годовом сравнении.



Краткосрочные доходы будущих периодов составили 8 млрд долл.. Денежный поток от операционной деятельности за предшествующие 12 месяцев достиг 13,1 млрд долл.



В 2020 финансовом году совокупные доходы составили 39,1 млрд долл., что на 1% меньше в годовом сравнении и неизменно при расчете в постоянной валюте. Доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов достигли 27,4 млрд долл., что в годовом сравнении больше на 3%. Доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО локально на предприятии и облачных лицензий составили 5,1 млрд долл.



В 2020 финансовом году операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP, составила 13,9 млрд долл. при норме операционной прибыли в 36%. Без учета требований GAAP операционная прибыль равнялась 17,4 млрд долл. при норме операционной прибыли 44%. Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, составила 10,1 млрд долл., а без учета требований GAAP – 12,7 млрд долл. Прибыль на одну акцию, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 4% до 3,08 долл.



«В четвертом квартале наша прибыль на одну акцию, рассчитанная без учета требований GAAP, выросла на 5% при расчете в постоянной валюте благодаря высоким показателями наших облачных бизнесов – как инфраструктуры, так и приложений, – заявила Сафра Кац, главный исполнительный директор Oracle. – Лидерами здесь стали облачные направления Fusion Cloud ERP Suite с ростом на 35% при расчете в постоянной валюте и Fusion Cloud HCM Suite с ростом на 29% при расчете в постоянной валюте. Наш бизнес в целом продемонстрировал очень хорошие результаты с учетом пандемии. Но наши результаты были бы еще лучше, если бы заказчики из наиболее пострадавших отраслей таких, как гостиничный, розничный бизнес и транспорт, не отложили некоторые свои закупки. Тем не менее, уже третий год подряд в 2020 финансовом году мы получили двузначные показатели прибыли на одну акцию в постоянной валюте».



«В четвертом квартале мы представили значительно улучшенную версию нашего облачного сервиса Exadata [email protected], – отметил Ларри Эллисон, председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle. – Теперь это решение позволяет нашим существующим клиентам с базами данных, развернутыми локально, запускать автономную БД Oracle Autonomous Database в своем собственном дата-центре. Ранее автономная база данных Oracle была доступна только в публичном облаке Oracle Gen2 Public Cloud. Предоставление всем нашим клиентам с локальными базами данных возможности обновить их и использовать новейшую и лучшую технологию баз данных Oracle в собственном дата-центре должно значительно ускорить освоение Oracle Autonomous Database … особенно нашими крупнейшими клиентами, включая банки и государственные организации, которые в настоящее время не планируют перемещать самые крупные и наиболее критичные системы в публичное облако».



Совет директоров объявил о выплате квартальных денежных дивидендов в размере 0,24 долл. на каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию. Эти дивиденды будут выплачены 28 июля 2020 года всем держателям акций.

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