Доход Alphabet в III кв. вырос на 14% до 46,17 млрд долл.

30 октября 2020 г., 18:27

Компания Alphabet, материнская для Google, опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2020 года.



Выручка за отчетный период составила 46,17 млрд долл., что на 14% больше в годовом сравнении (было 40,5 млрд долл.). Все же наблюдатели отмечают, что рост в прошлом году был выше - 20%.

Прибыль холдинга составила 11,25 млрд долл., или 16,40 долл. на акцию, что оказалось заметно выше прогнозов экспертов. В прошлом году в третьем кварталое компания рапортовала о 7,07 млрд долл. (10,12 долл. на акцию).



Что касается самой Google, то ее квартальная выручка выросла в годовом сравнении с 40,23 млрд долл. до 46,02 млрд долл. Операционная прибыль компании достигла 12,59 млрд долл.

Как сообщается, сервис YouTube впервые за свою историю принес за квартал более 5 млрд долл. (год назад было 3,8 млрд долл.).

Также стоит отметить, что в минувшем квартале затраты Google на приобретение трафика в годовом исчислении выросли на 13% до 8,2 млрд долл.

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