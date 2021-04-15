Найдена уязвимость нулевого дня в диспетчере окон рабочего стола Windows

15 апреля 2021 г., 12:55

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В феврале 2021 г. эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Desktop Window Manager уязвимость нулевого дня и сообщили об этом в Microsoft.



Баг позволял повысить привилегии пользователя в системе, ему был присвоен номер CVE-2021-28310.



Как отмечается, злоумышленники ищут уязвимости нулевого дня — бреши, о которых неизвестно разработчикам программного обеспечения, а затем пишут для них специальные программы, эксплойты, чтобы незаметно проводить с их помощью вредоносную активность.



Есть данные об использовании этого эксплойта злоумышленниками, причём, возможно, сразу несколькими кибергруппировками. Он позволяет атакующим повысить права пользователя в системе и затем выполнить произвольный код на устройстве жертвы. На данном этапе у экспертов «Лаборатории Касперского» нет полной информации обо всей цепочке заражения, но есть вероятность, что этот эксплойт используется совместно с другими браузерными эксплойтами для обхода песочниц или получения привилегий в системе.



Патч для уязвимости CVE-2021-28310 был выпущен 13 апреля 2021 г.



Новый эксплойт был обнаружен, когда эксперты анализировали другой эксплойт — используемый кибергруппой Bitter.

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