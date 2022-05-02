DDoS-атака на сайт Львівської ОДА тривала понад 12 годин

2 мая 2022 г., 14:45

Мета росії – завоювати всю Україну, а не тільки її Схід. Саме тому вона атакує та атакуватиме надалі не тільки регіональні сервіси та місцеву владу, а й державні установи та компанії, які надають послуги на національному рівні.



“У кіберпросторі ми бачимо, що російські хакери здійснюють кібератаки як на місцеві ресурси, так і на загальнонаціональні. Іноді ці кібератаки координуються з атаками на землі. Прикладом є атаки на телеком-операторів, які відбувались у певних регіонах”, – підкреслив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.



Так, нещодавно потужної DDoS-атаки зазнав сайт Львівської ОДА, хоча тепер російська армія фокусується на захопленні Сходу. Атака на сайт Львівської ОДА тривала понад 12 годин.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист