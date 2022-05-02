Квартальний дохід Microsoft від хмарних послуг зріс на 32% до 23,4 млрд дол.

2 мая 2022 г., 13:25

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Прибутки Microsoft у третьому кварталі 2022 фінансового року знову були сильними, в основному завдяки постійній динаміці хмарних сервісів.



Дохід від Microsoft Cloud за квартал склав 23,4 мільярда доларів, що на 32% більше, ніж торік за той же період.



Azure та «інші хмарні сервіси» зросли на 46% за квартал. Microsoft досі не відокремлює доходи Azure.



Дохід у цілому за квартал зріс на 18% до 49,4 мільярда доларів. Прибуток збільшився на 8% до 16,7 мільярдів доларів. Прибуток на акцію склав $2,22, що на 9 відсотків більше ніж очікували на Уолл-стріт.



Доходи були значними в трьох категоріях продуктів Microsoft: продуктивність і бізнес-процеси (Office, LinkedIn і Dynamics); Intelligent Cloud (серверні продукти та хмарні сервіси); та персональні комп’ютери (Windows, Xbox, Search і Surface). Кількість передплатників Microsoft 365 зросла на 16% до 58,4 мільйона. Зростання сервісу Office 365 Commercial було на 16%. У третьому кварталі кількість платних місць для реклами O365 досягла 300 мільйонів, як повідомляється.



Офіційні особи Microsoft пояснюють прибуток більш високим, ніж очікувалося, виконанням продажів - комерційні бронювання від нових, оновлених та великих клієнтів значно випереджають очікування, крім того є зростання великих довгострокових контрактів Azure. Поки що придбання Nuance за 19,7 мільярдів доларів, яке завершилося в березні не ураховувалося. Надалі фінансові показники Nuance будуть враховуватися у сегменті серверів і послуг Intelligent Cloud.



У напрямку Windows був сильний квартал, здебільшого завдяки зростанню комерційного сегмента, при цьому бізнес Windows OEM зріс на 11% у порівнянні з минулим роком. Surface також мав хороші показники, незважаючи на дуже сильний - ріст на 18%.



Бізнес Microsoft з кібербезпеки становить вже 15 мільярдів доларів на рік і розвивається швидше, ніж будь-який інший напрямок.



Стосовно впливу війни росії в Україні, під час розмови про прибутки компанії з аналітиками її фінансовий директор Емі Гуд сказала, що рф становить менше одного відсотка доходів Microsoft. Раніше цього року Microsoft оголосила, що припинить усі нові бізнеси у росії через її війну.

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