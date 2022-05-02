«ПриватБанк» інтегрує у «Приват24» можливості взаємодії з платіжним сервісом Payoneer

2 мая 2022 г., 15:35

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«ПриватБанк» й міжнародна платіжна платформа Payoneer розширили партнерство та створили інтеграцію, яка дає змогу ще простіше керувати коштами, отриманими на акаунт Payoneer, – прямо у додатку «Приват24», мобільній і вебверсії.

Завдяки цьому користувачі тепер зможуть:

прив’язувати до додатка наявний обліковий запис Payoneer або реєструватись в Payoneer;

мати постійний доступ до платіжних даних Payoneer;

миттєво виводити з Payoneer кошти в USD, EUR та UAH для фізичних осіб на рахунок у «ПриватБанку».

«Можливості, що надає партнерство Payoneer та "ПриватБанку", мають попит серед наших спільних клієнтів – фрилансерів, онлайн-продавців, IT-спеціалістів і цифрових підприємців. Так, за рік – з січня 2021 по січень 2022 рр. – їх стало на 13% більше, а середня сума виведених коштів на рахунки "ПриватБанку" у лютому 2022 склала 410 дол. Нова інтеграція дозволить ще швидше отримувати кошти з Payoneer на рахунок банку – прямо у додатку "Приват24". Це дасть нашим спільним клієнтам ще більшу свободу дій та ще більше можливостей для розвитку свого бізнесу», – зазначила Любов Даниліна, в.о. генерального директора Payoneer в Україні.

«Це наступний крок багаторічної співпраці, що відкриє масу нових можливостей насамперед для наших клієнтів з рахунками ФОП IT (наразі понад 120 тис. клієнтів "ПриватБанку" обслуговується та має відкритий рахунок ФОП ІТ). Зокрема серед переваг – для клієнтів Payoneer в "ПриватБанку" діють пільгові тарифи на отримання платежів та 0% комісія при зарахуванні платежів з акаунту Payoneer на картку "Універсальна" в гривнях, доларах США та євро. Також для власників рахунків ФОП IT відсутня комісія банків-кореспондентів», – додає Герхард Бьош, голова правління «ПриватБанку».

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