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Compal представила концепт ноутбука с "безграничным" экраном и планшет, сворачивающийся в трубку

24 февраля 2021 г., 14:05
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Compal представила концепт ноутбука с

Издание Liliputing, со ссылкой на IF Design Guide, представило несколько концептов компании Compal, которая известна прежде всего, как ODM-производитель ноутбуков и смартфонов.

Прежде всего речь идет о концепте ноутбука, который имеет «безграничный» экран. В устройстве ZeroEdge компания перенесла наработки производителей смартфонов, когда края экрана имеют скругленную форму по бокам.

Отмечается, что экран занимает 99 % площади ноутбука, который имеет диагональ  14 дюймов. В качестве дисплея используется OLED-панель.

Предложенная конструкция позволила сделать ноутбук очень тонким, несмотря на немалую диагональ.

Compal представила концепт ноутбука с

Стоит также отметить, что, как и в смартфонах с подобным дизайном, в ZeroEdge боковые скругленные части экрана могут иметь встроенные сенсоры для управления компьютером.

Компания Compal не производит продукты под собственным брендом, поэтому  ZeroEdge вряд ли появится в продаже, однако, вероятнее всего, представленные разработки появятся в устройствах заказчиков тайваньского производителя, а в их числе Asus, Dell, HP, Lenovo.

Compal представила концепт ноутбука с

Кроме того Compal разработала прототип смартфон со сворачивающимся экраном

Концепт с названием Scroll имеет дисплей с диагональю 10 дюймов, который сворачивается в трубку. В развернутом состоянии — это практически планшет.

Compal представила концепт ноутбука с

В свернутом состоянии устройство позволяет работать с внешним небольшим экраном и использовать его как смартфон.

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