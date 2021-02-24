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Квартальный доход McAfee оказался выше прогнозов

24 февраля 2021 г., 14:48
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Компания McAfee, которая в прошлом октябре вернулась на биржу, представила финансовые результаты за прошедший квартал.

Показатели превысили ожидания Уолл-стрит, но не достигли чистой прибыли.

Выручка за четвертый квартал, закончившийся в 31 декабря, выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 777 млн долл., однако был зафиксирован чистый убыток в размере 73 центов на акцию.

Аналитики прогнозировали 739 млн долл. и 31 процент прибыли на акцию.

Генеральный директор Питер Лив обратил внимание на «значительное увеличение доходов и денежного потока, а также рост числа подписчиков McAfee к концу года». В частности, увеличение выручки потребительского бизнеса составило 23%. «Я очень доволен работой нашей команды», подытожил он.

Финансовый директор McAfee Венкат Бхамидипати отметил, что «результаты по всему бизнесу превзошли ожидания, обусловленные высоким уровнем исполнения и повышенным спросом на наши предложения по безопасности». Он также заявил, что компания увидела устойчивый спрос на большом, критически важном и растущем рынке средств индивидуальной защиты, в то же время в корпоративном сегменте McAfee также смогла увеличить доход, так и прибыль », сосредоточившись на крупном бизнесе и государственных клиентах.

Акции McAfee выросли после объявления итогов на 7% в конце торгов.

В текущем квартале компания прогнозирует выручку от 725 до 735 млн долл.

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