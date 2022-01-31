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Квартальная выручка Commvault выросла на 8% до 202,4 млн. долл.

31 января 2022 г., 14:05
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Квартальная выручка Commvault выросла на 8% в годовом сопоставлении, до 202,4 млн. долл.

Компания Commvault, разработчик платформы для управления данными, объявила результаты (PDF) третьего квартала 2022 финансового года, завершившегося 31 декабря 2021 г. Общая выручка за отчетный период выросла на 8% в годовом сопоставлении и составила 202,4 млн. долл. Общий регулярный доход составил 164,4 млн. долл. и на его долю приходится 81% всех доходов компании.

Ежегодный регулярный доход (ARR), который учитывает все активные регулярные доходы Commvault к концу отчетного периода, составил 561,2 млн. долл. по состоянию на 31 декабря 2021 г., что на 11% результатов годичной давности.

Доходы от продаж ПО и продуктов в III квартале увеличились на 11% по сравнению с прошлым финансовым годом до 98,6 млн. долл. Рост доходов от продаж ПО и продуктов за год обеспечило увеличение на 24% доходов от контрактов категории «portfolio deal» (к ним относятся контракты на поставку ПО и продуктов на сумму до 0,1 млн. долл.).

Доля доходов от крупных контрактов (к ним относятся контракты на поставку ПО и продуктов на сумму свыше 0,1 млн. долл.) составляет 76% от всех доходов компании от продаж ПО и продуктов за последние три месяца 2021 г. По сравнению с предыдущим годом этот показатель повысился на 20% до 225 сделок. Средний размер транзакций, связанных с крупными контрактами, составил примерно 332 тыс. долл.

В третьем квартале прибыль от сервисов выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 103,8 млн. долл. Рост прибыли от сервисов был достигнут прежде всего за счет увеличения прибыли от использования ПО Metallic в качестве сервиса.

При расчете по GAAP прибыль от операций (EBIT) в третьем квартале достигла 12,4 млн. долл. в то время как год назад она составила 2,7 млн. долл. При расчете по Non-GAAP в этом квартале показатель EBIT была равен 43,1 млн. долл., а год назад он составил 37,3 млн. долл.

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