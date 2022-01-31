Квартальная выручка Commvault выросла на 8% до 202,4 млн. долл.

31 января 2022 г., 14:05

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Компания Commvault, разработчик платформы для управления данными, объявила результаты (PDF) третьего квартала 2022 финансового года, завершившегося 31 декабря 2021 г. Общая выручка за отчетный период выросла на 8% в годовом сопоставлении и составила 202,4 млн. долл. Общий регулярный доход составил 164,4 млн. долл. и на его долю приходится 81% всех доходов компании.

Ежегодный регулярный доход (ARR), который учитывает все активные регулярные доходы Commvault к концу отчетного периода, составил 561,2 млн. долл. по состоянию на 31 декабря 2021 г., что на 11% результатов годичной давности.

Доходы от продаж ПО и продуктов в III квартале увеличились на 11% по сравнению с прошлым финансовым годом до 98,6 млн. долл. Рост доходов от продаж ПО и продуктов за год обеспечило увеличение на 24% доходов от контрактов категории «portfolio deal» (к ним относятся контракты на поставку ПО и продуктов на сумму до 0,1 млн. долл.).

Доля доходов от крупных контрактов (к ним относятся контракты на поставку ПО и продуктов на сумму свыше 0,1 млн. долл.) составляет 76% от всех доходов компании от продаж ПО и продуктов за последние три месяца 2021 г. По сравнению с предыдущим годом этот показатель повысился на 20% до 225 сделок. Средний размер транзакций, связанных с крупными контрактами, составил примерно 332 тыс. долл.

В третьем квартале прибыль от сервисов выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 103,8 млн. долл. Рост прибыли от сервисов был достигнут прежде всего за счет увеличения прибыли от использования ПО Metallic в качестве сервиса.

При расчете по GAAP прибыль от операций (EBIT) в третьем квартале достигла 12,4 млн. долл. в то время как год назад она составила 2,7 млн. долл. При расчете по Non-GAAP в этом квартале показатель EBIT была равен 43,1 млн. долл., а год назад он составил 37,3 млн. долл.

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