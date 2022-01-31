 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 4 (1298)

23.01 - 30.01

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Солнце поможет в улучшении характеристик графеновых суперконденсаторов

31 января 2022 г., 12:45
+11
голос

Исследовательская группа Китайской Академии Наук смогла улучшить энергоёмкость графеновых суперконденсаторов, применив для этого нагрев солнечным излучением. О своей работе учёные рассказали в статье, которая вышла в журнале Journal of Materials Chemistry A.

При низких температурах диффузия ионов в электролите затруднена, что серьёзно ограничивает электрохимические процессы суперконденсаторов. Чтобы решить эту проблему с помощью нагреваемых солнечным светом электродов авторам работы требовалось создать материалы, в которых высокая энергоёмкость сочеталась бы с отличными  солнечными тепловыми свойствами.

Для этого китайские учёные сначала подготовили графеновые плёнки с тёхмерной структурой пор, а затем, методом импульсного электроосаждения, равномерно покрыли эту основу электропроводящим полимером, полипирролом.
 
В испытаниях суперконденсатор с электродами из графен/полипирролового композита продемонстрировал множество преимуществ, по сравнению с известными решениями.

Когда температура снижалась до -30°С, электрохимические характеристики этого суперконденсатора удавалось быстро восстановить до уровня, соответствующего комнатной температуре, если электроды облучали солнечном светом с интенсивностью 1,0 кВт/м2. Между тем, при комнатной температуре (15°С) солнечная подсветка аналогичной интенсивности приводила к нагреву поверхности устройства на 45°С.

После повышения температуры электродов, благодаря возросшей скорости диффузии ионов электролита и  оптимизированной структуре пор энёргоемкость увеличилась в 4,8 раза (удельная ёмкость и плотность энергии достигали 2755,2 мФ/см2 и 21,55 мВт ч/см3 соответственно).  Кроме того, хорошая защита твёрдого электролита обеспечила высокую циклическую устойчивость суперконденсатора: после 10 000 циклов зарядки/разрядки его ёмкость составляла 85,8% от исходной.

Таким образом, данная работа предоставила возможное решение проблемы деградации свойств суперконденсаторов при низких температурах и указала новый путь разработки устройств с высокой энергоёмкостью.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  