Солнце поможет в улучшении характеристик графеновых суперконденсаторов

31 января 2022 г., 12:45

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Исследовательская группа Китайской Академии Наук смогла улучшить энергоёмкость графеновых суперконденсаторов, применив для этого нагрев солнечным излучением. О своей работе учёные рассказали в статье, которая вышла в журнале Journal of Materials Chemistry A.



При низких температурах диффузия ионов в электролите затруднена, что серьёзно ограничивает электрохимические процессы суперконденсаторов. Чтобы решить эту проблему с помощью нагреваемых солнечным светом электродов авторам работы требовалось создать материалы, в которых высокая энергоёмкость сочеталась бы с отличными солнечными тепловыми свойствами.



Для этого китайские учёные сначала подготовили графеновые плёнки с тёхмерной структурой пор, а затем, методом импульсного электроосаждения, равномерно покрыли эту основу электропроводящим полимером, полипирролом.



В испытаниях суперконденсатор с электродами из графен/полипирролового композита продемонстрировал множество преимуществ, по сравнению с известными решениями.



Когда температура снижалась до -30°С, электрохимические характеристики этого суперконденсатора удавалось быстро восстановить до уровня, соответствующего комнатной температуре, если электроды облучали солнечном светом с интенсивностью 1,0 кВт/м2. Между тем, при комнатной температуре (15°С) солнечная подсветка аналогичной интенсивности приводила к нагреву поверхности устройства на 45°С.



После повышения температуры электродов, благодаря возросшей скорости диффузии ионов электролита и оптимизированной структуре пор энёргоемкость увеличилась в 4,8 раза (удельная ёмкость и плотность энергии достигали 2755,2 мФ/см2 и 21,55 мВт ч/см3 соответственно). Кроме того, хорошая защита твёрдого электролита обеспечила высокую циклическую устойчивость суперконденсатора: после 10 000 циклов зарядки/разрядки его ёмкость составляла 85,8% от исходной.



Таким образом, данная работа предоставила возможное решение проблемы деградации свойств суперконденсаторов при низких температурах и указала новый путь разработки устройств с высокой энергоёмкостью.

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