 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 9 (1205)

23.02 - 01.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Что под капотом у Galaxy S20 Ultra

2 марта 2020 г., 16:42

А доводилось ли вам заниматься самостоятельной сборкой-разборкой смартфонов? 

Samsung опубликовала довольно интересный ролик, посвященный устройству ее нового флагманского смартфона. Не думаю, что многим его владельцам придет в голову вскрывать корпус, чтобы, например, поменять батарею. Благо, что производитель обеспечивает широкое покрытие своих сервисных центров, чтобы рисковать потерей гарантии.  Однако в любом случае увлекательно разобраться в таком сложном устройстве.

Признайтесь, удалось ли вам самостоятельно успешно отремонтировать смартфон?


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  