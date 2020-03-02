Что под капотом у Galaxy S20 Ultra

2 марта 2020 г., 16:42

А доводилось ли вам заниматься самостоятельной сборкой-разборкой смартфонов?



Samsung опубликовала довольно интересный ролик, посвященный устройству ее нового флагманского смартфона. Не думаю, что многим его владельцам придет в голову вскрывать корпус, чтобы, например, поменять батарею. Благо, что производитель обеспечивает широкое покрытие своих сервисных центров, чтобы рисковать потерей гарантии. Однако в любом случае увлекательно разобраться в таком сложном устройстве.



Признайтесь, удалось ли вам самостоятельно успешно отремонтировать смартфон?

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации