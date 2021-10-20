 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 39 (1284)

03.10 - 10.10

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Александр Савушкин

Александр Савушкин

Число кибератак во всем мире выросло на 40%

20 октября 2021 г., 13:12
+22
голоса

Сентябрь побил все рекорды по количеству кибератак в месяц с начала года.

В 2021 г. число кибератак в мире увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным Check Point Research в Украине этот показатель еще выше — количество атак в нынешнем году увеличилось на 93% по сравнению с прошлым годом и составило в среднем 966 кибератак на организацию в неделю.

Чаще всего по всему миру атакуют организации из сферы образования и исследований, здесь рост составил 60%.

В сентябре был зафиксирован наибольший рост числа кибератак в мире с начала года — 870 атак на организацию в среднем в неделю. Это более чем в два раза превышает самый низкий показатель за период — в марте 2020 года.

Каждая 61-я организация в мире еженедельно сталкивается с атаками программ-вымогателей — это на 9% больше, чем в 2020 году.

Глобально наиболее популярным у злоумышленников стал сектор ISP/MSP (Провайдеры Интернет и ИТ-услуг), где каждая 36-я организация сталкивается с атаками программ-вымогателей. Это на 32% больше, чем в 2020 году. На втором месте — здравоохранение — здесь одна из 44 организаций регулярно подвергается атакам программ-вымогателей (рост на 39%), а на третьем месте — поставщики ПО — каждая 52-я организация (рост на 21%).

Что касается типов вредоносного ПО, которые чаще всего используют для атак, то на первом месте оказались ботнеты: в среднем в мире более 8% организаций подвергаются их воздействию (это на 9% меньше, чем в 2020 году). Далее следуют банковские трояны — 4,6% компаний (рост на 26%) и криптомайнеры — 4,2% (снижение на 22% год к году).

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  