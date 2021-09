Четыре аспекта успешной облачной стратегии

3 сентября 2021 г., 17:45

0

Tweet

В рамках глобального исследования «Как повысить конкурентоспособность в процессе перехода в облако» (Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum) аналитики Accenture изучили стратегии компаний, максимально использующих преимущества использования облачных технологий и приложений. На основе этого были выработаны четыре ключевых рекомендации, которые применимы для любой трансформации.

1. Ставьте цели с учетом будущих возможностей для роста

Любую задачу важно начинать с определения вектора развития и конечной точки. К облачной трансформации также необходимо приступать с проработки целей и планов, узких мест перехода и возможностей компании. Создавая облачную стратегию, важно учесть ожидаемое развитие бизнеса и растущие потребности, заложить соответствующие возможности масштабирования на уровне технологий. Будьте готовы менять цели в связи с новыми возможностями технологического стека.

К примеру, компания Siemens объединила возможности Google Cloud, инструменты ИИ и машинного обучения с портфелем собственных ИТ-решений. Параллельно был реализован сбор данных с IoT-устройств, которые после предварительной обработки отправляются в облако для дальнейшего анализа. В итоге компания в рамках контроля производства получила возможность прогнозировать износ станков на сборочной линии.

2. Оставляйте возможности для маневра бизнес-стратегии и технологии

Какой бы ни был стройный план, важно иметь возможность корректировать его с учетом реалий и меняющейся ситуации в компании и на рынке. Именно гибкость применяемых технологических инструментов позволяет быстро меняться, адаптироваться и корректировать бизнес-цели. Будьте готовы адаптировать выбранные инструменты каждые 6-9 месяцев, с учетом изменений их возможностей. Тщательный анализ контрактов на облака с гибкими условиями входа и необременительными для выхода – залог маневренности.

Так, специалисты фармакологической компании Roche использовали облачный инструмент обработки естественного языка (NLP) GPT-3 для изучения разговоров в социальных сетях, чтобы лучше понимать симптомы, влияющие на пациентов с болезнью Паркинсона. Без привлечения GPT-3 и облачного развертывания проект компании стоил бы 150 тыс. долл. и занял бы полгода. В облачной парадигме он обошелся всего в 10 тыс. долл. и был завершен за 11 дней.

3. Уделяйте внимание уникальному пользовательскому опыту

Лидеры делают ставку на максимальное удобство пользователей при переходе в облако, дизайн решений должен учитывать потребности бизнеса. Именно простота и доступность технологий позволяют ускорить трансформацию. Ищите инструменты и приложения, поставщики которых показывают на практике непрерывность работы над усовершенствованием пользовательского опыта, стремятся адаптироваться под запросы и имеют стабильную среду для регулярного ввода обновлений.

Samsung NEXT Ventures – инвестиционное подразделение компании – стремится обеспечить исключительный клиентский опыт через развитие пограничных вычислений в формате «мини-облака». Цель – создать экосистему потребительских устройств, где каждый элемент в случае необходимости использует ресурсы всех остальных устройств в рамках мини-облака, сочетающего в себе преимущества пограничных вычислений с низкой задержкой и производительность полноценного облака. Так компания рассчитывает повысить скорость взаимодействия устройств и сервисов с клиентом и расширить перечень инструментов такого взаимодействия – например, через управление с помощью голоса или жестов.

4. Следуйте поставленной цели

Руководству компаний важно поощрять культуру гибкости и развития, совершенствовать знания о потенциале и возможностях применения новых технологий, включая облачные. Каждый сотрудник организации должен разделять ценности компании и понимать ожидаемые выгоды трансформации, чтобы поддерживать их на всех уровнях. Совместная выгода (неважно, в денежном или ценностном выражении) должна помогать сотрудникам брать ответственность за решения, достигать поставленных целей и адаптироваться к переменам.

Например, химическая корпорация 3M развивает бизнес-процессы, завязанные на облаках, с 2016 г. начав с партнерства с AWS и миграции ряда критически важных приложений. Пандемия Covid-19 спровоцировала беспрецедентный спрос на респираторы и средства индивидуальной защиты. Благодаря переносу задач по обслуживанию цепочки поставок и бизнес-планированию в облачную среду к концу 2020 г. компания удвоила глобальное производство респираторов N95 до свыше 1,1 млрд. единиц в год.

Поэтому компаниям важно осознать, что облачные технологии – это не просто инструмент ИТ, а точка роста бизнеса в целом. Частично такое осознание уже сформировалось в ряде отраслей, таких как финтех и электронная коммерция. При этом в ряде крупных компаний облачную повестку пока традиционно отдают ИТ-службе или смотрят на облака как на ИТ-инфраструктуру в аренду и не более. Когда собственники бизнеса сознают конкурентные преимущества от стратегического подхода к использованию облаков, признают их в качестве драйвера для роста выручки – приведенные четыре рекомендации станут основополагающими принципами на пути трансформации, позволят добиться максимального эффекта и оказаться впереди конкурентов.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!