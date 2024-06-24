ByteDance, розробник TikTok, співпрацює з Broadcom у розробці АІ-чипів

24 июня 2024 г., 17:28

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Як пише Reuters, китайська компанія ByteDance співпрацює з американською Broadcom в розробці вдосконаленого процесора штучного інтелекту.

Власник TikTok намагається забезпечити достатню кількість високоякісних чипів на тлі напруженості в американсько-китайських відносинах. Начебто розроблений чип буде відповідати експортним обмеженням США, а виробничі роботи будуть передані на аутсорсинг тайванській TSMC з задіянням техпроцесів на 5 нм.

З тих пір, як Вашингтон ввів експортний контроль над передовими напівпровідниками в 2022 році, не було публічно оголошено про співпрацю між китайськими і американськими компаніями в області розробки мікросхем з використанням 5-нм або більш досконалих технологій.

ByteDance і Broadcom не відповіли на неодноразові запити Reuters, А TSMC відмовилася від коментарів.

Як і багато інших світових технологічних компаній, ByteDance розпочала активні розробки у галузі генеративного штучного інтелекту, але компанії та її китайським колегам доводиться боротися з набагато більш обмеженою пропозицією АІ-чіпів, ніж у їхніх закордонних колег.

Найсучасніші чипсети Nvidia недоступні через американський експортний контроль, спрямований на перешкоджання прориву в галузі штучного інтелекту та суперкомп'ютерних обчислень китайськими військовими. Конкуренція за американські чипи, розроблені спеціально для китайського ринку, а також за чипи від конкуруючої компанії Huawei, одного з небагатьох китайських виробників прискорювачів АІ, є жорсткою.

ByteDance і Broadcom є діловими партнерами щонайменше з 2022 року. Китайська фірма придбала високопродуктивний 5-нм чип-комутатор Tomahawk американської компанії, а також комутатор Bailly для комп'ютерних кластерів зі штучним інтелектом, про що Broadcom повідомила в публічних заявах.

АІ-чипи мають вирішальне значення для ByteDance у напрямку розробки та імплементування більш потужних алгоритмів та нових функцій. Окрім TikTok та китайської версії додатку для створення коротких відеороликів Douyin, ByteDance працює з низкою популярних додатків, включаючи сервіс чат-ботів Doubao, схожий на ChatGPT, який налічує 26 мільйонів користувачів.

За словами однієї з осіб, яка була поінформована з цього питання, як пише Reuters, для підтримки свого просування у сфері АІ ByteDance вже накопичила чипи Nvidia. Це включає в себе A100 і H100, доступні до введення першого раунду санкцій США, а також чіпи A800 і H800, які Nvidia виготовила для китайського ринку, але які також були пізніше обмежені. Минулого року ByteDance виділила 2 мільярди доларів на закупівлю чіпів Nvidia.

Минулого року ByteDance також придбала чипи Huawei Ascend 910B, повідомили два окремі джерела, обізнані з цим питанням.

Згідно з веб-сайтом Bytedance, наразі компанія розмістила сотні вакансій, пов'язаних з розробкою напівпровідників, в тому числі 15 вакансій для розробників мікросхем ASIC. Компанія також переманює найкращих фахівців з інших китайських фірм, що займаються розробкою мікросхем для штучного інтелекту.

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