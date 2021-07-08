Бувший голова IBM Ukraine став директором «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна»

8 июля 2021 г., 9:15

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Колишній голова IBM Ukraine став директором «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна»



Як повідомила компанія «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна» на пост її директора призначено Богдана Хорощака, який змінив на цій посаді Наталію Агаркову.



Окремо підкреслюється, що пані Агаркова продовжує роботу в компанії у ролі радника з розвитку бізнесу.



Перш ніж долучитися до компанії «Сітронікс» пан Хорощак працював генеральним директором IBM в Україні та загалом має понад 15-річний досвід у сфері ІТ і програмного забезпечення, в тому числі на керівних посадах.



Богдан Хорощак працював в IBM з 2012 року – спершу старшим менеджером проєктів, а з 2014 по 2019 рік – керівником департаменту програмного забезпечення і керівником департаменту надання послуг. З 2019 обіймав посаду генерального директора IBM в Україні. Вин Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», має диплом бакалавра і магістра у сфері комп'ютерних технологій (2005 і 2007 рр.)



Повідомляється, що серед пріоритетів Богдана Хорощака як очільника «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна» стане розвиток портфелю компанії та компетенцій співробітників, розширення присутності в нових галузях і вихід на зовнішні ринки.



«Сьогодні компанії в різних секторах економіки здійснюють цифрову трансформацію. Я готовий акумулювати і зміцнювати в компанії «Сітронікс» досвід у цьому напрямі й допомагати бізнесам на шляху цифровізації, – зазначив Богдан Хорощак, директор «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна». – Також я завжди думаю про потреби клієнтів наших замовників. Тому переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо втілювати нові проєкти, підвищуючи конкурентоспроможність компаній і розвиваючи цифрову трансформацію на ринку в цілому».



Нагадаємо, що за 4 роки на чолі з Наталією Агарковою команді «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна» вдалося створити міцну платформу для подальшого розвитку компанії та досягнення нових амбітних цілей. Компанія розширила портфель послуг, перш за все у сфері телекомунікацій. Серед реалізованих великих проєктів – будівництво транспортних мереж 3G/4G (IP MBH, LTE DWDM, Metro DWDM) для покращення якості зв'язку за рахунок збільшення пропускної здатності мережі, впровадження проєкту MNP (Mobile Number Portability) для перенесення абонентського номера від одного оператора до іншого, а також комплексні системи автоматизації процесу закупівель. Компанія доклала значних зусиль для розширення та зміцнення партнерських відносин із вендорами та підвищення компетенцій співробітників.



«Я вітаю нинішні зміни в компанії і готова максимально підтримати нового директора в ході трансформації. Ми з командою багато зробили, щоб «Сітронікс» вийшов на високий і стабільний рівень в Україні. Впевнена, що Богдан Хорощак зможе привнести необхідні знання і навички для залучення нових клієнтів, а також додасть динаміки нашому подальшому зростанню», – підкреслила Наталія Агаркова, радник з розвитку бізнесу «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна».

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