MacPaw інвестувала у івано-франківській центр “Промприлад.Реновація” 1,5 млн дол.

26 мая 2022 г., 15:46

Українська компанія MacPaw стала найбільшим інвестором проєкту "Промприлад.Реновація". Під час війни компанія інвестувала 1 млн дол. у розвиток центру, збільшивши загальну суму своїх інвестицій у проєкт до 1,5 млн дол.



Співпраця MacPaw і проєкту "Промприлад" розпочалася у 2019 році, коли MacPaw вперше інвестувала в розвиток центру. Напередодні повномасштабного військового вторгнення росії частина команди MacPaw переїхала до Івано-Франківська й продовжила працювати в коворкінгу "Промприладу".



«MacPaw є нашим стратегічним партнером від початку розвитку проєкту. Компанія підтримала нас дуже важливою інвестицією як на етапі викупу заводу, так і особливо зараз, в умовах війни. Для нас також важливим є те, що MacPaw - це приклад нової української компанії з високоінтелектуальним продуктом, що завойовує глобальні ринки. Саме такі компанії вже зараз починають народжуватись та, сподіваємось, будуть доростати до подібного успіху в екосистемі Промприладу», відзначив CEO "Промприлад.Реновація" Юрій Филюк.

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