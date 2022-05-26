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Showa Denko до кінця 2023 р. розробить пластини для HDD місткістю понад 30 ТБ

26 мая 2022 г., 17:15

Найбільший незалежний виробник магнітних пластин для жорстких дисків, компанія Showa Denko, офіціально анонсувала старт постачання 3,5-дюймових дисків рекордної місткості.

Нові алюмінієві пластини від японського виробника мають щільність запису понад 1 ТБ/кв.дюйм сумарною ємністю 2,6 ТБ. З таких пластин збирають жорсткі диски на 26 ТБ.

Нові носії HD розраховані на використання перпендикулярного запису з енергетичною підтримкою (ePMR) та «черепичного» запису із перекриттям доріжок (SMR). Showa Denko розробила найновішу конструкцію магнітного шару та технологію для виробництва дрібних кристалів магнітної речовини на поверхні алюмінієвої пластини. Компанія має намір  прискорювати розвиток нових носіїв HD і прагне до кінця 2023 року реалізувати майже лінійний жорсткий диск з обсягом зберігання понад 30 ТБ.

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