Британская Aveva покупает OSIsoft за 5 млрд долл.

25 августа 2020 г., 16:12

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Британский провайдер ПО для индустриального применения Aveva Group сообщила о поглощении компании OSIsoft за 5 млрд долл. Ожидается, что сделка будет закрыта в конце года.



Как сообщает Reuters, в рамках сделки японский технологический конгломерат Softbank, который приступил к плану продажи различных активов, намерен реализовать свою долю в OSIsoft 44,7% более чем за 2 млрд долл.



Фонду Estudillo принадлежит 50,3% акций OSIsoft, еще 5% у Mitsui & Co. Последняя заявила, что продаст свою долю за 250 млн долл.



Aveva - британская компания, базирующаяся в Кембридже, разрабатывает комплексные решения для проектирования, инжиниринга и управления проектами в нефтегазовой, энергетической, химической и судостроительной промышленности. Она была основана как CADcentre в 1967 году на базе Кэмбриджского университета. 1 марта 2018 года было объявлено о том, 60% акций Aveva приобретает Schneider Electric.



По мере того, как промышленные компании внедряют все больше программного обеспечения для контроля производства, чтобы сократить расходы и улучшить цепочки поставок, спрос на услуги, такие как те, что предоставляет Aveva, активно растет.



Aveva заявила, что планирует взять дополнительный займ на сумму около 3,5 млрд долл. для финансирования сделки по приобретению OSIsoft.



OSIsoft была основана в 1980 г., ее штаб-квартира расположена в Сан Леандро (шт. Калифорния). Компания разрабатывает PI System, которая позиционируется как единая информационная платформа для цифрового предприятия. PI System обеспечивает сбор, хранение, анализ, поиск и визуализацию данных на всех уровнях управления: от цехов до предприятия в целом в самых разных индустриях.



Как отмечается, совместно AVEVA и OSIsoft смогут преложить заказчикам комплексные решения, которые охватывают модели внедрений в рамках стратегии «edge, plant, and enterprise». Это позволит укрепить позицию AVEVA как мирового лидера в области индустриального ПО.



Основатель и генеральный директор OSIsoft Дж. Патрик Кеннеди (J. Patrick Kennedy) будет назначен на недавно созданную должность почетного председателя Aveva.

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