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Новый вектор развития спинтроники — быстрые электроны в магнитных оксидах

25 августа 2020 г., 16:45
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Новый вектор развития спинтроники — быстрые электроны в магнитных оксидах

Магнитные оксиды, это важный класс перспективных материалов спинтроники, потому что они не переносят электронный ток, а только магнитную информацию. Однако до последнего времени не было ясно, как перенос электронов через запрещённую зону связан со спином магнитного оксида.

Недавно, международная группа исследователей из немецких университетов Мартина Лютера в Галле-Виттенберге (MLU) и Кайзерслаутерна и Университета Фрибура в Швейцарии впервые успешно наблюдала этот процесс и разработала для него новую теорию.

Используя сверхсовременный лазер с ультракороткими импульсами, исследователи смогли возбудить электрон, чтобы поднять его через запрещенную зону в оксиде никеля. Они также наблюдали, как информация затем передавалась в магнитную систему. Это позволило команде идентифицировать ранее неизвестный механизм сверхбыстрой связи, возникавшей в фемтосекундном масштабе.

«Сложные свойства многих тел, генерируемые путём возбуждения электрона лазером, позволили сделать это удивительное наблюдение, но также заставили нас долго и серьезно думать над тем, как его правильно интерпретировать», — добавил профессор Вольф Виддра (Wolf Widdra) из Института физики MLU.

По словам физика, результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, открывают путь к сверхбыстрой спинтронике. Они должно способствовать развитию новых скоростных систем хранения и информационных технологий будущего.


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