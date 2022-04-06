Тайвань посилює обмеження на торгівлю з росією

6 апреля 2022 г., 17:05

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Уряд Тайваню заявив у середу, що посилює обмеження на експорт до росії в рамках санкцій проти країни за її вторгнення в Україну, повядомляє Reuters.



Тайвань засудив напад росії і вже приєднався до санкцій Заходу, хоча це в основному символічна активність, оскільки між островом і росією існує лише мінімальна пряма торгівля.



Кабінет міністрів Тайваню заявив у повідомленні, що будь-які компанії, які бажають експортувати технологічні товари до росії, повинні отримати дозвіл.



Такий крок зроблено «для того, щоб наша країна не експортувала в росію високотехнологічні товари для виробництва військової зброї», - додали в Кабміні.



У перелік входить обладнання для виготовлення напівпровідників, у виробництві якого Тайвань є світовим лідером, а також лазери та навігаційні системи.



Міністерство економіки додає в окремій заяві, що «закликає промисловість дотримуватися законів про експортний контроль, проводити належну обачність перед експортом і уникати експорту продукції з "російського експортного списку", яка може використовуватися для постачання зброї в росію без дозволу».



Повідомляеться, що список складен на основі того, що робили інші країни-союзники, і що загалом він охоплює 57 «контрольованих пунктів».



Минулого тижня американський чиновник заявив, що тайванська компанія TSMC, найбільший у світі контрактний виробник чіпів, залишила російський ринок, відрізавши доступ «Московському центру технологій SPARC Technologies» до випуску мікросхем Elbrus, які широко використовуються у системах для військового назначеннч.



Тяжке становище України викликало широку громадську симпатію на Тайвані через те, що багато людей розглядають як паралелі між тим, що відбувається в європейській країні, і тим, що може статися, якщо Китай коли-небудь використає силу, щоб поставити під свій контроль острів, на який він претендує як на власну територію.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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