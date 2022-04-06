 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Тайвань посилює обмеження на торгівлю з росією

6 апреля 2022 г., 17:05
0 
 

Уряд Тайваню заявив у середу, що посилює обмеження на експорт до росії в рамках санкцій проти країни за її вторгнення в Україну, повядомляє Reuters.

Тайвань засудив напад росії і вже приєднався до санкцій Заходу, хоча це в основному символічна активність, оскільки між островом і росією існує лише мінімальна пряма торгівля.

Кабінет міністрів Тайваню заявив у повідомленні, що будь-які компанії, які бажають експортувати технологічні товари до росії, повинні отримати дозвіл.

Такий крок зроблено «для того, щоб наша країна не експортувала в росію високотехнологічні товари для виробництва військової зброї», - додали в Кабміні.

У перелік входить обладнання для виготовлення напівпровідників, у виробництві якого Тайвань є світовим лідером, а також лазери та навігаційні системи.

Міністерство економіки додає в окремій заяві, що «закликає промисловість дотримуватися законів про експортний контроль, проводити належну обачність перед експортом і уникати експорту продукції з "російського експортного списку", яка може використовуватися для постачання зброї в росію без дозволу».

Повідомляеться, що список складен на основі того, що робили інші країни-союзники, і що загалом він охоплює 57 «контрольованих пунктів».

Минулого тижня американський чиновник заявив, що тайванська компанія TSMC, найбільший у світі контрактний виробник чіпів, залишила російський ринок, відрізавши доступ «Московському центру технологій SPARC Technologies» до випуску мікросхем Elbrus, які широко використовуються у системах для військового назначеннч.

Тяжке становище України викликало широку громадську симпатію на Тайвані через те, що багато людей розглядають як паралелі між тим, що відбувається в європейській країні, і тим, що може статися, якщо Китай коли-небудь використає силу, щоб поставити під свій контроль острів, на який він претендує як на власну територію.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  